وسط اتهامات لإيران.. أمريكا تتوعد برد قريب على هجوم دام استهدف ناقلة إسرائيلية

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن الرد على هجوم استهدف ناقلة للمنتجات البترولية تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان ”سيكون قريبا“.

وأدى الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي إلى مقتل بريطاني وروماني هما قبطان وحارس أمن من طاقم السفينة المستهدفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: ”نتشاور مع الحكومات، داخل المنطقة وخارجها، بشأن رد متناسب، وسوف يأتي رد متناسب“.

ووصلت ناقلة النفط المستهدفة إلى مرفأ الفجيرة الإماراتي، الثلاثاء، وتسبب ضعف الرؤية نتيجة الرطوبة العالية في صعوبة تحديد الأضرار التي لحقت بالسفينة خلال رسوها في خليج عُمان، قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وألقت كل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ورومانيا المسؤولية على إيران في تنفيذ الهجوم الذي استهدف الناقلة.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن ”تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أن طائرة مسيرة إيرانية نفذت الهجوم الذي استهدف، الخميس، السفينة، لكن طهران رفضت الاتهامات وأكدت أنها ”سترد على أي مغامرة محتملة“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، إن ”الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل، كانت تمر عبر المياه الدولية قرب عُمان“.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: ”أكد الوزير جيمس كليفرلي مجددًا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، أن ”رومانيا ألقت باللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف الناقلة الإسرائيلية وقامت باستدعاء السفير الإيراني في بوخارست“.

أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن ”على إيران تحمل العواقب المترتبة على هجومها الشائن على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عُمان“.

وأضاف جونسون للصحفيين: ”يجب على إيران أن تواجه عواقب ما فعلته.. هذا هجوم شائن وغير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح“.