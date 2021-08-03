بريطانيا: نحقق بـ"حادثة خطف محتملة" لسفينة قبالة ساحل الإمارات

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ”تحقق على وجه السرعة“ بحادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات، وذلك بعد أن تحدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن ”حادثة خطف محتملة“.

وقال المتحدث في بيان:“ نحقق على وجه السرعة بحادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات“.

واليوم الثلاثاء، ذكرت مصادر أمنية بحرية، أن ”هناك اعتقادًا بأن قوات مدعومة من إيران استولت على ناقلة نفط في الخليج قبالة ساحل الإمارات“.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، كانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بأن ”حادثة خطف محتملة“ وقعت قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، دون أن تقدم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن ”التقارير التي تفيد بوقوع حوادث تشمل عدة سفن قرب ساحل الإمارات، اليوم الثلاثاء، مثيرة للريبة“، محذرة من أي جهود لإيجاد ”أجواء زائفة“ مناهضة لإيران.

وقال المتحدث الإيراني سعيد خطيب زادة:“ نؤكد مجددًا على سياسة الجمهورية الإسلامية بحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وبحر عُمان، وأعلن أن القوات البحرية الإيرانية مستعدة لتقديم خدمات الدعم البحري للسفن العابرة في المنطقة في حالة الحاجة“.

وتأتي الحادثة، بعد أن وصلت ناقلة نفط، يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي، وتعرضت لهجوم في بحر عُمان، الأسبوع الماضي، إلى مرفأ الفجيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بعد تحميل إيران مسؤولية الاعتداء الذي أسفر عن سقوط قتيلين من أفراد طاقم السفينة.

وألقت أمريكا، وبريطانيا، وإسرائيل، ورومانيا، المسؤولية على إيران بتنفيذ الهجوم الذي استهدف الناقلة.

وقالت الولايات المتحدة، وإسرائيل، إن ”تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أن طائرة مسيّرة إيرانية نفذت الهجوم الذي استهدف، الخميس، السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر“، لكن طهران رفضت الاتهامات، وأكدت أنها سترد على أي مغامرة محتملة“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس الإثنين، إن ”الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجومًا بطائرة مسيّرة على ناقلة تديرها إسرائيل، كانت تمر عبر المياه الدولية قرب عُمان“.

فيما أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن ”على إيران تحمّل العواقب المترتبة على هجومها الشائن على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عُمان“.