انفجار قوي في العاصمة الأفغانية كابول

ذكر مراسلون، من رويترز، أن انفجارا قويا وقع في وسط العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء.

وقع الانفجار قرب ساحة سوق مزدحمة، حيث يوجد العديد من المباني الحكومية ومنها القصر الرئاسي وأيضا عدد من السفارات ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ووكالات الإغاثة الدولية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

شامگاه سه شنبه، انفجار مهیبی شهر کابل را لرزاند. شواهد اولیه می رساند که انفجار در مرکز شهر #کابل و در نزدیکی خانه بسم الله خان سرپرست وزارت دفاع افغانستان رخ داده است. pic.twitter.com/NdFngOLswS — Independent Persian (@indypersian) August 3, 2021

وتصاعدت الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان في أنحاء البلاد، إذ تواصل الحركة السيطرة على نقاط التفتيش والمراكز التجارية ومشروعات البنية الأساسية.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلنتا، الاثنين، أن ”طالبان قد تكون ارتكبت جرائم حرب“، واتهمتا الحركة المتمردة بـ ”قتل مدنيين“ في بلدة سبين بولداك الواقعة عند الحدود مع باكستان.

وكتبت السفارتان في تغريدتين منفصلتين: ”في سبين بولداك، بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية. عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب”.

وأضافتا: ”يتعين تحميل قيادة حركة طالبان مسؤولية الجرائم التي ارتكبها مقاتلوها. إذا كنتم غير قادرين على ضبط مقاتليكم الآن، فلن تكونوا أهلا للحكم لاحقا”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بسحب ما تبقى من الجنود الأمريكيين بحلول نهاية الشهر، مسدلا الستار على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها.

ومع شن طالبان هجوما، تقر إدارة بايدن بوجود مخاوف حيال استقرار الحكومة المدعومة دوليا في كابول، لكن إدارة بايدن تشدد على أن الولايات المتحدة قامت بكل ما في وسعها وأنجزت مهمتها الأساسية المتمثلة في القضاء على متطرفي تنظيم القاعدة الذين نفّذوا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين، خوفا على سلامة الأشخاص المرتبطين بالولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين ليتجاوز عددهم 20 ألفا تقريبا تقدموا بطلبات حتى الآن (تم إجلاء بعضهم) بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: ”في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه طالبان، تعمل الحكومة الأمريكية على توفير فرصة لأفغانيين معينين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة“.