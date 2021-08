الشرطة الأمريكية تغلق "البنتاغون" بعد دوي طلقات نارية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها، بسبب وقوع حادثة غامضة لم يتم توضيح طبيعتها.

وقال البنتاغون في بيان له، عبر تغريدة في ”تويتر“، تناقلها الإعلام الأمريكي، إن الحادثة وقعت في منطقة عبور انتقالية، وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021