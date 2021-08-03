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الشرطة الأمريكية تغلق "البنتاغون" بعد دوي طلقات نارية
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2021 15:43 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2021 17:36 GMT

الشرطة الأمريكية تغلق "البنتاغون" بعد دوي طلقات نارية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها، بسبب وقوع حادثة غامضة لم يتم توضيح طبيعتها. المشاهد الأولى لحادث إطلاق النار قرب مقر

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها، بسبب وقوع حادثة غامضة لم يتم توضيح طبيعتها.

وقال البنتاغون في بيان له، عبر تغريدة في ”تويتر“، تناقلها الإعلام الأمريكي، إن الحادثة وقعت في منطقة عبور انتقالية، وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة أغلقت منطقة البنتاغون بعد سماع طلقات نارية في منطقة قرب محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني البنتاغون.

وطلبت الشرطة الأمريكية من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، بينما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

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