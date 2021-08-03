الشرطة الأمريكية تغلق "البنتاغون" بعد دوي طلقات نارية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها، بسبب وقوع حادثة غامضة لم يتم توضيح طبيعتها.

المشاهد الأولى لحادث إطلاق النار قرب مقر البنتاغون وإغلاق المبنى.. وسط أنباء عن وقوع إصابات#إرم_نيوز #pentagon

pic.twitter.com/6nDPn7mCnD — إرم نيوز (@EremNews) August 3, 2021

وقال البنتاغون في بيان له، عبر تغريدة في ”تويتر“، تناقلها الإعلام الأمريكي، إن الحادثة وقعت في منطقة عبور انتقالية، وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة أغلقت منطقة البنتاغون بعد سماع طلقات نارية في منطقة قرب محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني البنتاغون.

وطلبت الشرطة الأمريكية من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، بينما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.