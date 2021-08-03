بينيت: إسرائيل قادرة على التحرك بمفردها ضد إيران بعد هجوم الناقلة‎

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل قادرة على التحرك بمفردها ضد إيران، وذلك بعدما توقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ”ردا جماعيا“ على هجوم استهدف ناقلة تشغلها إسرائيل، في الأسبوع الماضي، قبالة ساحل سلطنة عُمان.

وقال بينيت خلال جولة على الحدود الشمالية لإسرائيل: ”نعمل على حشد العالم، لكن في الوقت نفسه نعرف كيف نتحرك بمفردنا“، بحسب رويترز.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إيران بالمسؤولية عن الحادث، وهو ما تنفيه طهران.

وفي وقت سابق اليوم، دان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الهجوم . ودعت بروكسل إلى ”تفادي أي تحرك قد يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة“.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: ”ندين هذا الهجوم، ونأخذ في الاعتبار تقييمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، وندعو إلى تجنب أي عمل يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة“.

ووعدت الولايات المتحدة، الإثنين، ”برد جماعي“ مع حلفائها ضد إيران المتهمة بالتخطيط للهجوم على الناقلة التي استُهدفت بطائرات مسيرة محملة بمتفجرات، بحسب واشنطن، التي لها سفن في المنطقة.

وأضافت أنه ”يجب توضيح ملابسات هذا الهجوم“. وأوضحت أن ”هذا العمل مخالف لحرية الملاحة وغير مقبول“.

كما دان الحلف الأطلسي ”بشدة“ الهجوم على ناقلة النفط، وقال متحدث باسم الحلف إن ”حرية الملاحة أمر حيوي لجميع حلفاء الأطلسي، ويجب الحفاظ عليها وفقا للقانون الدولي“، وأضاف أن ”الحلفاء ما زالوا قلقين بشأن أفعال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ويدعون طهران إلى احترام التزاماتها الدولية“.

وتسبب الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط ”أم/تي ميرسر ستريت“ المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، بمقتل موظف بريطاني في شركة ”امبري“ للأمن وآخر روماني من أفراد الطاقم، بحسب شركة ”زودياك ماريتايم“ المشغّلة للسفينة.

من جهتها، نفت إيران أيّ صلة لها بالهجوم، وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في بيان، الإثنين، من أن ”الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية“.