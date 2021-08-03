إندبندنت: بريطانيا قد ترد على استهداف "ميرسر ستريت" بهجوم إلكتروني ضد إيران

رجحت مصادر بريطانية، أن تردّ لندن على ”تورط“ طهران في استهداف ناقلة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان، الخميس الماضي، عبر هجوم إلكتروني، بحسب صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية.

وحمّلت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إيران، مسؤولية الهجوم، لكن طهران نفت ضلوعها فيه، ووصفت الاتهامات ضدها، بأنها ”زائفة ولا أساس لها“.

وقالت ”إندبندنت“ بنسختها الناطقة بالفارسية، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، إنه ”في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل حارس بريطاني، وآخر روماني، تشير تقارير إلى أن بريطانيا تدرس الرد بهجوم إلكتروني على طهران“.

لكنها أشارت -أيضًا- إلى أن ”هناك خيارًا آخر تدرسه لندن، وهو أن تقوم القوات الخاصة البريطانية بشن هجوم ضد الفريق الإيراني، الذي ينفذ الهجمات للطائرات بدون طيار“.

ونقلت ”إندبندنت“ عن مصادر حكومية تحدثت لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أمس الإثنين، أن بريطانيا والولايات المتحدة، وإسرائيل ”يدرسون الرد المناسب على الهجمات“.

وقال مصدر ”دفاعي كبير“ إن ”رد الفعل من المرجح أن يكون هجومًا إلكترونيًا“، مضيفًا أنه ”قد لا يكون الأمر واضحًا لأي شخص هنا، لكنه لا يدع مجالًا للشك، في أن قتل رجل بريطاني لن يمر دون رد“.

وقال مصدر آخر في وزارة الخارجية البريطانية: ”قُتل مواطن بريطاني، ونحتاج إلى توضيح بأن هناك خطوطًا معينة لا ينبغي تجاوزها“.

كما نقلت ”إندبندنت“ عن صحيفة ”ذا ميرور“ البريطانية، أن ”القادة البريطانيين كانوا يعدون خططهم لمهاجمة الفريق الإرهابي المدعوم من إيران“.

وأضافت: ”حدد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، المنطقة التي يعتقد أنه تم إرسال الطائرة بدون طيار منها، لمهاجمة ناقلة ميرسر ستريت، وتم تعزيز القوات البريطانية الخاصة الموجودة بالفعل، في المنطقة، للقيام بعمليات في عطلات نهاية الأسبوع“.

ونقلت ”ذا ميرور“ عن ضابط سابق في المخابرات العسكرية البريطانية، قوله: ”لقد وصلنا إلى نقطة تحول، حيث لم يعد بإمكاننا السماح لمواصلة الإجراءات الإيرانية“.

وأضاف أن ”القوات البريطانية الخاصة، كانت قلقة بشأن احتجاز الرهائن في البحر لبعض الوقت، لكنها تنوي بوضوح اتخاذ موقف أكثر عدوانية، ضد القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران“.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين، إن ”على إيران مواجهة عواقب أفعالها في أعقاب الهجوم العنيف“، كما دعا الحكومة الإيرانية إلى قبول المسؤولية عن الهجوم الذي يعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة.