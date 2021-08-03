أوكرانيا.. العثور على ناشط بيلاروسي مفقود مشنوقا داخل حديقة

عثِر على الناشط البيلاروسي فيتالي شيشوف مشنوقا في حديقة بالعاصمة الأوكرانية كييف، بعد يوم من فقدان أثره.

وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان، إن ”المواطن البيلاروسي فيتالي شيشوف، الذي فقد في كييف أمس، عثِر عليه اليوم الثلاثاء مشنوقا في إحدى حدائق كييف، ليس بعيدا عن المكان الذي كان يقيم فيه“.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق حول ”جريمة قتل“، مؤكدة أنها ”ستتابع كل الخيوط بما في ذلك جريمة قتل مقنعة بصورة انتحار“.

وذهب الناشط لممارسة رياضة الركض في كييف صباح الإثنين، لكنه لم يعد، وتعذر الاتصال به على هاتفه النقال.

ونقلت المنظمة الحقوقية ”فياسنا“ على تلغرام، عن أصدقاء شيشوف قولهم إن ”غرباء“ تتبعوه أثناء ممارسته الركض أخيرا.

من جانبها، اتهمت منظمة ”البيت البيلاروسي“، التي كان شيشوف يترأسها، نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، بالوقوف خلف مقتله، وفقا لـ“فرانس برس“.

وحمّلت المنظمة قوات الأمن مسؤولية مقتله في ”عملية منظمة“ هدفت إلى ”تصفية شخص يشكل خطرا على النظام البيلاروسي“.

و“البيت الروسي“ هي منظمة غير حكومية تساعد المواطنين البيلاروسيين الراغبين بالفرار جراء القمع في بلدهم.



ويكثف لوكاشنكو حملة القمع ضد كل أشكال المعارضة منذ تظاهرات الاحتجاج غير المسبوقة التي اندلعت العام الماضي.

وفر كثير من البيلاروسيين من بلدهم، غالبا إلى أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، على خلفية حملة القمع الشرسة في بلادهم، وهي جمهورية سوفيتية سابقة يحكمها لوكاشنكو منذ العام 1994 بقبضة من حديد.

ويأتي ذلك بعد إعلان العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا أنها أُجبِرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو وتم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنحت بولندا تأشيرة إنسانية إلى العداءة البيلاروسية التي قالت إنها ”تخشى أن تُسجن إذا عادت إلى بلدها“.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على بيلاروسيا لإجبارها طائرة ركاب أوروبية _كانت تعبر مجالها الجوي_ على الهبوط في مينسك لاعتقال راكب معارض للنظام.

وقالت حينذاك المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي، إن إرسال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة رايان إير الأوروبية على قطع رحلتها الدولية والهبوط في مطار مينسك حيث اعتقل الصحفي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش، يمثل ”إهانة مباشرة للمعايير الدولية“.