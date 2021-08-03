صحف عالمية: "العتبة النووية" تربك إسرائيل أمام إيران.. ومتحور دلتا يعرقل الاقتصاد

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الملفات، والتي كان من أبرزها موقف إسرائيل من التطور الذي تحققه طهران في البرنامج النووي الإيراني.

وأبرزت الصحف _أيضا_ تطورات الأوضاع السياسية في تونس، عقب قرارات الرئيس قيس سعيد، وموقف التونسيين منها، وأخيرا تأثير تفشي سلالة ”دلتا“ على الاقتصاد في آسيا.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إن إيران أصبحت بالفعل على حافة العتبة النووية، متسائلة ”هل تستطيع إسرائيل التعايش مع هذا الوضع؟“.

وأضافت، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني ”عندما يتحدث الساسة عن إيران نووية، فماذا يقصدون بذلك بالتحديد؟، من المهم للغاية فهم المصطلح، ويجب أيضا أن يكون موقف إسرائيل مشابها لموقف الولايات المتحدة، وذلك قبل استئناف المباحثات النووية“.

وأوضحت ”يتمثل المحور الرئيس للسياسة الإسرائيلية تجاه الطموحات النووية لإيران وبرنامجها النووي في عبارة واحدة مختصرة، وهي أن إسرائيل لن تسمح مطلقا لإيران بأن تصبح دولة نووية. هذه هي العبارة الشاملة رغم الغموض المتوارث، وتعكس صراحة المصالح الإسرائيلية، وطريقة تفكيرها“.

وتابعت ”ولكن ما الذي يعنيه ذلك حقيقة؟، وما هي تفاصيل عبارة لن تسمح إطلاقا؟، وكيف يتم تحديد موقف إيران النووي؟. فبينما يمكن أن يكون من السهل تعريف تلك المصطلحات، فإن المهمة ليست كذلك مطلقا“.

وأردفت ”أصبحت إيران بالفعل دولة نووية، وهو أمر لا يمكن التصدي له أو منعه أو التخلص منه، ومن خلال بعض التعريفات، فإنه يمكن وصف إيران على أنها دولة على ”العتبة النووية“. ولكن إيران لا تملك القدرة النووية العسكرية، وهو ما يؤدي إلى وجود ارتباك في المصطلحات، إذ يتم إصدار بيانات سياسة غير دقيقة“.

واستطردت ”عندما تعلن إسرائيل مرارا أنها لن تذعن لإيران نووية، وتعلن بإصرار أن امتلاك إيران للقدرة النووية العسكرية سيكون أمرا غير مقبول على الإطلاق، فهذا أمر جاد. عندما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إيران لن تحصل على أسلحة نووية خلال ولايته، فهو يعني ذلك. المهم هو أن كلا البيانين يتفقان مع الوضع الحالي لإيران كونها دولة على العتبة النووية“.

ورأت ”هآرتس“ أن القادة والسياسيين والجنرالات، وخبراء السياسة الخارجية، يفشلون في توضيح ماذا تعني العتبة النووية بالنسبة لهم فيما يتعلق بإيران، وذلك عندما يصدرون تلك التعهدات.

وقالت الصحيفة ”يدفع ذلك المتابعين إلى افتراض أن هذه حالة ثنائية: إما أن تنزع إيران سلاحها بموجب الاتفاق النووي، وإما تخاطر بالحرب“.

وأشارت إلى أن إيران تعلم جيدا عواقب الردع الإسرائيلي والأمريكي، ولكن تحت التهديد بتجاوز العتبة النووية، دون اتفاق ملزم وقابل للتطبيق، فإن إيران تشعر بالجرأة والتمكين لمتابعة السياسات المختلفة التي تنخرط فيها وتقوم على التخريب، والإرهاب، وزعزعة استقرار الأنظمة، ودعم الميليشيات من العراق وسوريا ولبنان وغزة إلى اليمن.

تأييد شعبي للرئيس التونسي

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إنه بعد مرور أكثر من عقد على الثورة الديمقراطية، فإن الكثير من المواطنين في تونس يرون أن العودة إلى حكم الرجل الواحد يمثل علاجا للفساد.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”عندما انتفض التوانسة ضد الدكتاتورية منذ أكثر من عقد، فإن هشام الجلاصي انضم إلى المحتجين الشباب الآخرين الذين قاموا بإشعال إطارات السيارات، واشتبكوا مع الشرطة في حي التضامن الفقير في تونس، الذي كان شرارة الثورة“.

وأوضحت ”الآن، وهو مجبر على بيع البطيخ في أحد الأسواق، نتيجة الأضرار التي تعرضت لها السياحة، وهي عمله الأصلي، في ظل تفشي وباء ”كورونا“، فإن الجلاصي لا يبدي ندمه على الثورة، ولكنه مسرور أيضا بقرارات الهيمنة على السلطة، والتي اتخذها أخيرا الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اتهمه منتقدوه بالانقلاب في الديمقراطية العربية الوحيدة“.

ونقلت الصحيفة عنه قوله ”أؤيد قيس سعيد تماما وهو شعور الآخرين ذاته، لقد قام بشيء جيد للغاية، هل يمكنكم إدراك معنى الفقر والشباب المهمش؟، إنه يشعر بآلامنا“.

وتابعت ”عانى التونسيون من انخفاض حاد في مستوى معيشتهم منذ ثورة 2011، التي أشعلت شرارة انتفاضات في جميع أنحاء العالم العربي. كافحت بضع حكومات ائتلافية منذ ذلك الحين لإدارة الاقتصاد، وقد عصف الوباء بالبلاد، مع انتقادات شديدة للحكومة بسبب عجزها“.

من جانبها، قالت علياء قليعي، التي تعمل في متجر صغير لبيع الحلوى في حي التضامن ”لا أخشى ضياع الحرية والديمقراطية. هذه ليست حرية، ولكنها استغلال إذ يقوم السياسيون بسرقتنا، وإفساد حياتنا، ربما لو استمر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ما كنّا وصلنا إلى هذا الوضع“.

ونقلت عن ”مهاب القروي“، عضو الهيئة الإدارية لمنظمة ”أنا يقظ“، وهي منظمة مجتمع مدني مناهضة للفساد، قوله ”هناك المئات من ملفات الفساد موجودة على مكاتب القضاة، لكن معظمها مجمّد، لأن القضاء جزء من اللعبة السياسية. يقرأ الناس التقارير المنشورة من قبل أجهزة الدولة والمجتمع المدني ويعرفون أين يوجد الفساد، لكنهم لا يرون أي إجراء“.

دلتا تعرقل الاقتصاد في آسيا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا المستجد تعرقل التعافي الاقتصادي الآسيوي.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”تبرز آسيا كحلقة ضعيفة في الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي، إذ تقيد القيود الوبائية الجديدة التصنيع في بعض الدول، في الوقت الذي تتباطأ فيه الصادرات التي عززت من قبل الانتعاش في الصين“.

وأوضحت ”مع الوتيرة البطيئة للتطعيم مقارنة بالغرب، فإن آسيا تسجّل مستويات وبائية جديدة، مدفوعة بسلالة ”دلتا“، من فيروس كورونا المستجد، يهدد انتشار الفيروس بإلحاق الضرر بثقة المستهلك، وتقويض الميزة التي تتمتع بها العديد من الأنظمة الاقتصادية الآسيوية كقوى تصنيع“.

وتابعت الصحيفة ”الدول في جنوب شرق آسيا من بين الأكثر تضررا في ظل انتشار سلالة ”دلتا“، ما أدى إلى فرض قيود جديدة مثل: التباعد الاجتماعي، وعمليات الإغلاق في الدول التي تجنبت إلى حد كبير تلك الإجراءات في وقت سابق من الوباء“.

وأردفت قائلة ”تم اكتشاف سلالة دلتا في أكثر من 26 مدينة في الصين حتى الآن؛ ما يهدد بإضعاف معنويات المستهلكين، التي تشهد تباطؤا بالفعل، حيث فرضت السلطات عمليات إغلاق واسعة النطاق“.