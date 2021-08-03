بلينكن: معاملة روسيا البيضاء للعداءة تسيمانوسكايا "قمع عابر للحدود"

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محاولة روسيا البيضاء إجبار عداءة مشاركة في أولمبياد طوكيو، على العودة إلى بلدها، ووصفها بأنها ”قمع عابر للحدود غير مقبول“.

وكتب بلينكن على ”تويتر“ يوم الثلاثاء: ”حاول نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، ارتكاب فعل آخر من صور القمع العابرة للحدود.. محاولة إجبار الأولمبية كريستينا تسيمانوسكايا على المغادرة لمجرد أنها مارست حقها في حرية التعبير“.

وأضاف أن ”مثل هذه الأفعال تخالف الروح الأولمبية، وهي إهانة للحقوق الأساسية ولا يمكن التغاضي عنها“.

وقالت مجموعة من مشجعيها إن ”تسيمانوسكايا التي احتمت بسفارة بولندا في طوكيو بعد رفضها السفر بأوامر من فريقها بالعودة إلى بلادها، ستسافر إلى بولندا يوم الأربعاء، إذ منحتها وارسو تأشيرة إنسانية“.

ورفضت العداءة تسيمانوسكايا السفر من طوكيو يوم الأحد، عندما وصلت إلى المطار على عكس رغبتها، وذلك بعد أن انتقدت مدربي بلادها في ألعاب القوى بصورة علنية في أولمبياد طوكيو.

وشاركت تسيمانوسكايا (24 عاما) في تصفيات سباق 100 متر للسيدات يوم الجمعة، وكان من المفترض أن تشارك في تصفيات سباق 200 متر، أمس الاثنين، لكنها قالت يوم الأحد إنها اقتيدت للمطار لركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية لتتوقف مشاركتها في الأولمبياد.

وكان مارسين برزيداتش، المسؤول في وزارة الخارجية البولندية، قد كتب على تويتر في وقت سابق قائلا إن العداءة ”حصلت على تأشيرة إنسانية ويمكنها مواصلة مسيرتها الرياضية في بولندا إذا اختارت ذلك“.

وسلط خبر رفض العداءة ركوب الطائرة للعودة إلى بلادها، الضوء على الشقاق في روسيا البيضاء، وهي جمهورية سوفييتية سابقة يحكمها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بيد من حديد.

وحول تفاصيل ما جرى معها، نقلت ”رويترز“ عن تسيمانوسكايا، أمس الاثنين، أن كبير مدربي روسيا البيضاء دخل غرفتها يوم الأحد في قرية اللاعبين وأبلغها بأن عليها الرحيل.

وأضافت: ”جاءني كبير المدربين وقال إن هناك أوامر عليا باستبعادي.. وفي الخامسة عصرا جاؤوا إلى غرفتي وأمروني بحزم حقائبي ونقلوني إلى المطار“.

لكنها رفضت ركوب الطائرة وقالت: ”لن أعود إلى روسيا البيضاء“. وطلبت حماية الشرطة اليابانية في المطار.

وقالت اللجنة الأولمبية في روسيا البيضاء في بيان، إن المدربين قرروا أن تنسحب تسيمانوسكايا من المنافسات بناء على نصيحة الأطباء لما يتعلق ”بحالتها الوجدانية والنفسية“.