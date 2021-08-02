العثور على 30 جثة على ضفتي نهر بين السودان وإقليم تيجراي

قال لاجئان إثيوبيان وأربعة شهود سودانيين، الاثنين، إن المياه في السودان دفعت بثلاثين جثة على الأقل إلى ضفتي نهر متدفق من إقليم تيجراي، الذي يقع شمال إثيوبيا.

وتم العثور على الجثث في نهر سيتيت وهو خط الحدود الفعلي حاليا بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، والأراضي التي تسيطر عليها قوات إقليم أمهرة المتحالفة مع الحكومة الاتحادية في إثيوبيا.

وفي نقطة أخرى يفصل النهر بين السودان وإثيوبيا.

وقال الدكتور تواضروس تيفيرا، وهو جراح فر من بلدة حميرة الحدودية، لرويترز، إنه دفن 10 جثث خلال الأيام الستة الماضية في السودان، وإن صيادين محليين ولاجئين أبلغوه بأنه تم إخراج 28 جثة أخرى، من بينها سبع اليوم الاثنين.

وقال: ”تم إطلاق الرصاص عليهم في الصدور والبطون والسيقان، وكانت أيديهم مكبلة أيضا“.

وأضاف أنه تمكن بمساعدة لاجئين من التعرف على ثلاث جثث لسكان من حميرة في تيجراي. وفر كثير من سكان حميرة إلى السودان مع بدء القتال في الإقليم.

ويعيش الإقليم أوضاعا مأساوية، وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن ما يربو على 100 ألف طفل في منطقة تيجراي بإثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة، بزيادة عشرة أمثال عن متوسط المستويات السنوية.

وفي إحاطة للأمم المتحدة في جنيف، قالت المتحدثة باسم اليونيسف ماريكسي ميركادو، التي تحدثت بعد عودتها من تيجراي، إن النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد.

وأضافت: ”تتحقق أسوأ كوابيسنا حول صحة الأطفال ومعيشتهم في تلك المنطقة المنكوبة بالصراع بشمال إثيوبيا“.

ومضت قائلة: ”تقدر اليونيسف أن أكثر من 100 ألف طفل في تيجراي قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد بقاءهم على قيد الحياة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، بزيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بمتوسط العدد السنوي للحالات“.

واشتعلت شرارة الصراع بين قوات الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واستعادت الجبهة السيطرة على معظم المناطق التي كانت خاضعة لها أصلا في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين، لكن الطريق أمام معظم المساعدات أصبح مسدودا.