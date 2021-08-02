أردوغان يبلغ الرئيس التونسي بـ "أهمية استمرار عمل البرلمان"

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره التونسي قيس سعيد، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بأن ”استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للمنطقة“.

وشدد أردوغان، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الرئاسة التركية، على أن ”البرلمان التونسي واستمراره في العمل رغم كل الصعوبات مهم للديمقراطية في تونس والمنطقة.. وبالغ الأهمية“.

كما نوه أردوغان، وفقاً للبيان، إلى ”أهمية حماية الديمقراطية في تونس وضمان الحريات“.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، الشهر الماضي، وذلك تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه: ”نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة“.

وأضاف:“ ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار“.

وكان حراك ”25 يوليو/ تموز“ أطلق سلسلة تحركات احتجاجية واسعة شملت مختلف المحافظات التونسية، ودعت إلى حل البرلمان وإسقاط حكم حركة ”النهضة“.

وبعد ساعات من التحركات، أعلن الرئيس التونسي أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال سعيّد، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيّد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وفي سياق متصل، أصدر القضاء التونسي، الاثنين، مذكرة إيداع بالسجن ضد النائب فيصل التبيني، بعد ساعات من توقيفه والتحقيق معه بتهمة ”ترويج أخبار زائفة والإساءة إلى الغير“.

ويأتي توقيف التبيني بعد يومين من توقيفات طالت نوابا آخرين في البرلمان، حيث أصدر القضاء العسكري 4 مذكرات إيداع بالسجن ضد 4 نواب تورطوا فيما عرف إعلاميا بـ ”حادثة المطار“، وينتسبون إلى كتلة ”ائتلاف الكرامة“ القريبة من حركة النهضة.