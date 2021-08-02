روحاني: رئيسي لن يتمكن من إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب

استبعد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني أن يتمكن خلفه المتشدد إبراهيم رئيسي من الوصول إلى تفاهم واتفاق لإحياء الاتفاق النووي، في ظل المفاوضات التي تجريها طهران مع مجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال روحاني، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الاثنين، عقب انتهاء فترة ولايته الثانية: ”بموجب قانون البرلمان، لن تتمكن الحكومة المقبلة من التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية“.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية يوم غد الثلاثاء، بحضور المرشد علي خامنئي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، صوّت البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، على قانون ”الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية“؛ بهدف إجبار الدول الغربية على إلغاء العقوبات على إيران، وأجبر هذا القانون حكومة روحاني على خرق الاتفاق النووي عبر رفع نسبة التخصيب إلى 60 بالمائة، ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأضاف روحاني في المقابلة التلفزيونية: ”في المحادثات التي أجريناها مع مجموعة 5+1 كنا نتحدث ظاهريًا مع الآخرين (الأطراف الغربية)، لكن في الواقع كنا نتحدث مع الولايات المتحدة عام 2015، وينطبق الشيء نفسه الآن على محادثات فيينا“.

وكشف روحاني أن ”الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أبلغه في عام 2013 أنه تم اتخاذ قرار محدد بالذهاب إلى الحرب مع إيران ضمن مجموعة 5+1″، لكنه عاد وقال: ”عندما تم انتخابك ووعدت بالتفاوض، وبدأت مفاوضات جديدة، تم سحب خيار الحرب“.

وأشار روحاني إلى عرقلة قانون البرلمان للمفاوضات النووية، وقال: ”يطالب البرلمان برفع جميع العقوبات النووية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والصواريخ، لكن هذا لا ينسجم مع مفاوضاتنا الحالية، وهذه المطالب تتطلب مزيدًا من المفاوضات“.

وأضاف: ”أراد الأمريكيون أن تكون لنا اتفاقيات أخرى، وفي عام 2013، أرادوا أيضًا تضمين قضية الصواريخ في الاتفاق النووي، لكننا قلنا لا“.

وجدد روحاني أن البرلمان الإيراني بسبب قانونه هو الذي يقف عائقا أمام الوصول إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وقام بتشديد العقوبات.

وتابع الرئيس الإيراني: ”الوصول إلى اتفاق مع القوى الغربية ليس بعيد المنال اليوم، ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا كان معيارنا اتباع أوامر المرشد علي خامنئي وليس قانون البرلمان“.

وكان روحاني حمّل في عدة تصريحات سابقة البرلمان مسؤولية عرقلة الوصول إلى اتفاق بشأن الملف النووي، قبل أن تنتهي فترة ولايته الثانية.