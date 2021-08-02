بماذا أوصى ظريف بعد 8 أعوام أمضاها على رأس الدبلوماسية الإيرانية؟

أوصى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين الحكومة المقبلة بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وعدم خسارته بسهولة، بينما أكد أن مستقبله سيكون في التدريس الجامعي.

وقال خلال حديثه لوكالة الأنباء الرسمية الحكومية ”إيرنا“، بمناسبة آخر يوم له بمنصب وزير خارجية، الذي تسلمه منذُ عام 2013، إن ”حكومة حسن روحاني انتهت، لكن لا تخسروا الاتفاق النووي بسهولة“.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المنتخب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية يوم غد الثلاثاء.

وقاد ظريف الفريق الإيراني في المفاوضات مع مجموعة ”5+1“ وقد اجتمع وجها لوجه مع نظيره الأمريكي الأسبق جون كيري آنذاك، وجرى إبرام الاتفاق النووي بعد جولة مفاوضات طويلة في شهر يوليو/تموز من عام 2015، بهدف رفع العقوبات عن طهران.

وبين أن الاتفاق النووي، الذي اعتبره ”أفضل ذكرى له خلال توليه منصب وزارة الخارجية“، كان ”نتيجة مقاومة الناس لعقوبات (الرئيسين الأمريكيين السابقين) باراك أوباما ودونالد ترامب، ويجب أن نقدر هذا الإنجاز ولا نخسره بسهولة“.

وعن مستقبله، أجاب ظريف أنه ”سيلتحق بالجامعة“، متسائلًا: ”هل يوجد مكان أفضل من الجامعة؟“.

واعتبر أن ”أسوأ ذكرياته في وزارة الخارجية كانت لحظة سماعه نبأ اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني يوم 3 يناير/كانون الثاني العام الماضي، وتحطم طائرة الركاب الأوكرانية في طهران بصاروخين للحرس الثوري يوم 8 من الشهر نفسه“.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد في مطلع شهر أيار/مايو لعام 2018، وقام بتشديد العقوبات على النظام الإيراني.

ومنذُ شهر إبريل/نيسان الماضي، خاضت إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بحضور الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة مفاوضات شملت 6 جولات، وانتهت الأخيرة منها يوم 20 من شهر حزيران/يونيو الماضي، دون التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي.

وتشير المواقف المتبادلة بين طهران وواشنطن إلى صعوبة الوصول إلى تفاهم في مفاوضات تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، ومن المحتمل استكمالها بعد تسلم رئيسي زمام الأمور.

وتصر إيران على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة مقابل العودة للالتزامات النووية المنصوص عليها في الاتفاق.



خرقت طهران بنود الاتفاق عدة مرات وكان أشدها عندما رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% في شهر نيسان/إبريل الماضي، بينما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي برفع مستوى التخصيب أكثر من ذلك.

وتسببت العقوبات بتراجع صادرات النفط الإيرانية وانهيار عملتها الوطنية، حيث اعترف وزير النفط الإيراني بيجن نامدا زنغنه اليوم الاثنين، بأن العقوبات تسببت بحرمان بلاده من 100 مليار دولار من عائدات النفط، حيث تم منع تصدير النفط الإيراني مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018.