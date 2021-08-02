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وكالة: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا المغادرة بحلول 3 سبتمبر
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2021 16:42 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2021 19:50 GMT

وكالة: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا المغادرة بحلول 3 سبتمبر

قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين مغادرة 24 دبلوماسيا من روسيا، بحلول الثالث من سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكره أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى الولايات

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المصدر: رويترز

قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين مغادرة 24 دبلوماسيا من روسيا، بحلول الثالث من سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكره أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة.

وقال أنتونوف إن واشنطن طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا، أوشكت صلاحية تأشيراتهم في الولايات المتحدة على الانتهاء، مغادرة البلاد بحلول الثالث من سبتمبر/أيلول، حسبما قالت وكالة تاس الحكومية للأنباء.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية اليوم إن توصيف السفير الروسي لدى واشنطن غير دقيق فيما يتعلق بعدد 24 دبلوماسيا روسيا أوشكت صلاحية تأشيراتهم على الانتهاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة إن الدبلوماسيين الروس ”يمكنهم التقدم بطلبات لتمديد“ تأشيراتهم على أن ”تتم مراجعة الطلبات كل حالة على حدة“.

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