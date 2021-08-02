إيران تعدم 5 سجناء وتعتقل 7 أكراد بتهمة التعاون مع المعارضة

قالت منظمتان حقوقيتان في إيران، اليوم الإثنين، إن السلطات الأمنية أعدمت 5 سجناء في سجني مدينتي أرومية ومشهد، فيما اعتقلت 7 مواطنين أكراد بتهمة التعاون مع حزب كردي معارض للنظام الإيراني.

وأوضحت منظمة ”هنجاو“ عبر موقعها الرسمي، أن ”السلطات الأمنية نفذت اليوم الإثنين حكم إعدام بحق ثلاثة مواطنين أكراد هم: حمزة رضائي، سبهر عباس نجاد، وإسكندر زارع، في السجن المركزي لمدينة أرومية الواقعة شمال غرب إيران.

وأشارت إلى أنه ”تم القبض على المواطنين الثلاثة بتهم تتعلق بالمخدرات، وحكم عليهم بالإعدام من قبل السلطة القضائية“.

بدورها أفادت منظمة ”هرانا“ الحقوقية، اليوم الإثنين، إن السلطات في السجن المركزي لمدينة مشهد شمال شرق البلاد، نفذت حكم الإعدام بحق اثنين من السجناء.

وبحسب المنظمة ”فإن السجينين أحدهما يبلغ من العمر 57 عامًا والثاني 61 عامًا، تم إعدامهما في قضيتيْن منفصلتين بتهمتي القتل العمد، ولكن لم يتم الإفراج عن أسمائهما الكاملين“.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية تم إعدام ما لا يقل عن 20 سجينًا كرديًا في السجون الإيرانية، بحسب إحصائيات سجلها مركز الإحصاء والتوثيق التابع لمنظمة ”هنجاو“.

وتحتل إيران مكانة أعلى دولة في معدلات الإعدام في العالم، حيث تم إعدام 10 سجناء على الأقل في سجون البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكره موقع ”إيران واير“ المعارض.

وفي سياق متصل، قالت منظمة ”هنجاو“، اليوم الإثنين، إن السلطات الأمنية بمدينة مهاباد شمال غرب إيران، اعتقلت 7 مواطنين من القومية الكردية خلال اليومين الماضيين، وذلك بتهمة ”التعاون مع حزب كردي معارض للنظام الإيراني“.

ويوم الخميس الماضي، اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني، 10 من الناشطين من الأكراد في مدينة ”بوكان“ التابعة لمحافظة أذربيجان، الواقعة شمال غرب إيران.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر، واقتصاد هش، جراء إهمال النظام الإيراني.

ويعيش الأكراد في مناطق مختلفة ويتركز وجودهم بمحافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، وعادة ما يتهم النظام الإيراني المعتقلين من الأكراد بتهم عديدة من أبرزها ”مناهضة النظام والتعاون مع الأحزاب الكردية المعارضة“، وأبرز تلك الجماعات: هي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني، المعروف بـ“بيجاك“.