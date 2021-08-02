غانتس: إسرائيل ستزيل أي تهديد تسببه إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس اليوم الإثنين، إن ”إيران تحت قيادة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي ستكون أكثر خطورة على العالم مما كانت عليه“، مؤكدا أن ”إسرائيل ستعمل على إزالة أي تهديد من جهة إيران“.

وأضاف غانتس، في تصريحات صحفية، أن ”العدوان الإيراني في المنطقة بشكل عام والبحري بشكل خاص يتصاعد، والهجوم الأخير على سفينة مرسر ستريت هو بمثابة تصعيد“.

وتابع غانتس: ”تمتلك إسرائيل مجموعة متنوعة من الأدوات والخيارات لحماية مواطنيها، ولن نتهاون مع كل مَن يسعى لإلحاق الأذى بنا بطرق تخدمنا وتخدم أمننا في الزمان والمكان المناسبين“.

وأوضح أن ”هذا ليس شأنا إسرائيليا فقط، فعلى العالم كله الذي يرى نتائج العدوان الإيراني أن يتحرك“.

وأردف غانتس قائلا: ”سنهتم بمصالحنا الأمنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول الهجوم على السفينة في خليج عُمان، سنتبادل الأفكار والآراء بشأنها مع بريطانيا والولايات المتحدة“، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.

وجاءت تصريحات غانتس، في أعقاب تعرض سفينة ”ميرسر ستريت“، التابعة لشركة الشحن ”زودياك“ التي تديرها عائلة ”عوفر““الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عُمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، قد اتهم في وقت سابق، إيران بالوقوف وراء استهداف السفينة، في حين تواصل اتصالاتها مع جهات دولية لمتابعة الحادث والرد عليه.

وأشار بينت، في تصريح صحفي إلى أن ”إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة، والأدلة الاستخباراتية على ذلك موجودة“.

وتابع في تصريحاته: ”نتوقع من النظام الدولي أن يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحاً“. مشدداً على أن ”بلاده تعرف كيف تنقل الرسالة إلى إيران بطريقتها الخاصة“.

لكن إيران، نفت تورطها في الهجوم على السفينة قبالة سواحل عُمان، يوم الجمعة الماضي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سابقًا.

كما أكدت كل من بريطانيا، والولايات المتحدة، تورط إيران في العملية، متوعدتين برد مناسب عليها.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى أن ”واشنطن واثقة من ضلوع إيران باستهداف ناقلة النفط قبالة سواحل عمان، مضيفا أن الاتهام يأتي بعد معلومات متوافرة بشأن ذلك الهجوم“.