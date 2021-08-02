توجيه تهمة التجسس لصالح الصين إلى زوجة أكاديمي ألماني متورط بالقضية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وجهت السلطات القضائية في ألمانيا الاتهام إلى زوجة شخصية أكاديمية من ألمانيا متهم بالتجسس لحساب الصين.

وقال مدعون فدراليون اليوم الإثنين، إن الزوجة ساعدت زوجها في تبادل معلومات مع أجهزة الاستخبارات الصينية.

وبحسب مدعين عامين في كارل سروهه، اتصل عملاء صينيون بكلارا ك الألمانية – الإيطالية وزوجها كلاوس ل. خلال جولة لإلقاء محاضرات في شنغهاي عام 2010.

ومنذ ذلك الحين وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ”نقل الزوجان معلومات بانتظام إلى أجهزة الاستخبارات الصينية في الفترة التي تسبق زيارتهما بلدا أو مشاركتهما في مؤتمرات دولية أو بعدها“، وفق المدعين.

وكان كلاوس ل. يدير مؤسسة فكرية سياسية منذ العام 2001 واكتسب أهمية دولية بسبب سمعته العلمية والشبكات التي أنشأها على مدى سنوات، كما أوضحوا، مشيرين إلى أن الزوجين كانا يحصلان على المعلومات بشكل أساسي من معارف كلاوس السياسية رفيعة المستوى.

وقالوا إن الاستخبارات الصينية دفعت بدل السفر للزوجين لحضور اجتماعات مع عملائهم إضافة إلى مكافآت مالية.

ولم يوضع كلاوس ل. ولا زوجته رهن الحبس الاحتياطي.

وأثارت القضية اهتماما في ألمانيا حيث قالت قناة ”أرد“ العامة في تقرير إن كلاوس (75 عاما) عاش حياة مزدوجة وكان يعمل أيضا كجاسوس لأجهزة الاستخبارات الألمانية.

ووفقا للتقرير، عمل كلاوس لحساب الاستخبارات الألمانية لمدة 50 عاما تقريبا وكان يدفع له مقابل تقديم معلومات من أبرز معارفه الذين نسج معهم علاقات خلال مسيرته المهنية.

وفتش المحققون منزله في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بينما كان هو وزوجته في طريقهما إلى مطار ميونيخ.

وجاء في التقرير أيضا أن كلاوس عمل في مؤسسة هانز سايدل المقربة من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا، وهو الحزب الثاني في ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي مع حزب المستشارة أنغيلا ميركل.

وبدأ كلاوس العمل في المؤسسة في أوائل الثمانينيات، وغالبا ما كان يسافر لإلقاء محاضرات في دول الاتحاد السوفياتي السابق ثم في روسيا والبلقان وجنوب أفريقيا وجنوب آسيا.