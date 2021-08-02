ألمانيا ترسل سفينة حربية إلى بحر الصين الجنوبي وسط توترات بين الغرب وبكين

أرسلت ألمانيا اليوم الإثنين، سفينة حربية إلى بحر الصين الجنوبي، للمرة الأولى منذ حوالي عقدين، لتلحق بركب دول غربية أخرى في توسيع نطاق وجودها العسكري بالمنطقة، وسط قلق متزايد إزاء طموحات الصين الإقليمية.

وتدعي الصين سيادتها على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي، وأقامت نقاطا عسكرية على جزر صناعية في المياه الغنية بحقول الغاز، ومصايد الأسماك.

وفي استعراض للقوة ضد المطالب الصينية، تنفذ البحرية الأمريكية بانتظام ما يسمى بعمليات ”حرية الملاحة“ عبر تسيير سفن قرب بعض الجزر المتنازع عليها في المياه.

من جهتها، تعترض الصين على المهام الأمريكية، وتقول إنها لا تساعد في توطيد السلام أو الاستقرار.

ووضعت واشنطن المواجهة مع الصين في صميم سياستها للأمن القومي، حيث تسعى جاهدة إلى حشد شركاء في مواجهة ما تقول إنها سياسات سيطرة صينية بالقوة القسرية على صعيد السياسات الاقتصادية والخارجية.