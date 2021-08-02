جونسون: إيران يجب أن تتحمل عواقب الهجوم "الشائن" على ناقلة النفط

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن ”على إيران تحمل العواقب المترتبة على هجومها الشائن على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عُمان“.

وقال جونسون للصحفيين: ”يجب على إيران أن تواجه عواقب ما فعلته.. هذا هجوم شائن وغير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح“.

وأضاف: ”لقي مواطن بريطاني حتفه في الهجوم. من الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك“.

وفي هذا السياق، استدعت بريطانيا سفير إيران، بعد أن حملت لندن والولايات المتحدة إيران المسؤولية عن الهجوم على ناقلة النفط.

وبحسب بيان للخارجية البريطانية، نُشر على موقع الحكومة اليوم: ”تم استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، محسن بهاروند، اليوم، إلى مقر وزارة الخارجية من قبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ردا على الهجوم غير القانوني الذي وقع على سفينة ميرسر ستريت، في 29 يوليو/تموز، قرب سواحل عُمان، والذي قتل فيه مواطن بريطاني ومواطن روماني“.

وأكد كليفرلي خلال اللقاء، أنه ”يجب على إيران أن توقف فورا الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين“، مشددا: ”كما يجب السماح للسفن الإبحار بحرية تامة وفقا للقانون الدولي“.

ومن جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج على اتهامات بريطانيا لإيران باستهداف الناقلة قبالة عُمان.

وتعرضت سفينة ”ميرسر ستريت“ التابعة لشركة الشحن ”زودياك“ التي تديرها عائلة ”عوفر“ الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.