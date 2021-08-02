على خلفية أزمة "ميرسر ستريت".. إيران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني وسفير رومانيا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، عصر الإثنين، القائم بأعمال السفير البريطاني في طهران، وذلك ”احتجاجا على اتهامات وزير الخارجية البريطاني لطهران“، فيما يتعلق بأزمة الهجوم على سفينة ”ميرسر ستريت“ المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، أعرب رئيس الإدارة الثالثة لشؤون غرب أوروبا بالخارجية الإيرانية خلال استدعاء القائم بأعمال السفير البريطاني عن أسفه ”للاتهامات الواهية بحق طهران من طرف وزير الخارجية البريطاني“.

وأدان الدبلوماسي الإيراني تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي اتهم فيها طهران بتعمد الهجوم على سفينة ”ميرسر ستريت“، واصفا إياها بأنها ”تصريحات متسرعة ومتناقضة وبدون دليل ووثائق“.

واعتبر ضمن احتجاجه لدى القائم بأعمال السفير البريطاني في طهران أن ”إيران تعتبر دائما الخليج ممرا آمنا لعبور السفن، وتسعى جاهدة لضمان أمن واستقرار الخليج“.

وفي سياق متصل، استدعت الخارجية الإيرانية السفير الروماني، وذلك ردا على استدعاء بوخارست للسفير الإيراني لديها.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، أدان مدير إدارة شرق أوروبا بالخارجية الإيرانية خلال استدعاء السفير الروماني ”طرح الخارجية الرومانية لاتهامات غير مقبولة وتفتقد القانونية ضد الجمهورية الإسلامية“.

ويأتي استدعاء الخارجية الإيرانية للقائم بأعمال السفير البريطاني بعد خطوة مماثلة من لندن التي استدعت السفير الإيراني لديها، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف سفينة ”ميرسر ستريت“، والذي أسفر عن مقتل شخصين أحدهما بريطاني الجنسية والآخر روماني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: ”أكد الوزير (جيمس) كليفرلي مجددًا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي“.

وكانت رومانيا قد استدعت السفير الإيراني في بوخارست ردا على مقتل أحد مواطنيها في حادث السفينة المملوكة لإسرائيل، فيما أدانت تورط طهران في الهجوم على السفينة، داعية المسؤولين الإيرانيين إلى ”تفسير فوري“ للهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان إن ”الهجوم على هدف مدني، والذي أدى إلى وقوع إصابات وأضرار جسيمة، ليس له أي مبرر وينبغي إدانته بشدة على المستوى الدولي“، مضيفة أن الحكومة الرومانية تحتفظ بالحق في ”الرد بشكل مناسب“ مع شركائها الدوليين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، نفت الأحد، تورط طهران في الهجوم على السفينة ”ميرسر ستريت“، ووصفته بأنه ”اتهام كاذب ضد إيران“، فيما حذر مسؤول أمني إيراني ”من أن أي عمل ضد أمن إيران القومي ومصالحها سيقابل برد قوي وحاسم، وأن واشنطن ولندن تتحملان مسؤولية العواقب مباشرة“.