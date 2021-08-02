أمريكا وبريطانيا تتهمان "طالبان" بقتل مدنيين في بلدة "سبين بولداك" الحدودية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الإثنين، أن حركة ”طالبان قد تكون ارتكبت جرائم حرب“، واتهمتا الحركة المتمردة بـ ”قتل مدنيين“ في بلدة ”سبين بولداك“، الواقعة عند الحدود مع باكستان.

وكتبت السفارتان في تغريدتين منفصلتين: ”في سبين بولداك، بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية، عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، يتعين التحقيق فيها ومساءلة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بسحب ما تبقى من الجنود الأمريكيين بحلول نهاية الشهر، مسدلا الستار على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها.

ومع شن طالبان هجوما، تقر إدارة بايدن بوجود مخاوف حيال استقرار الحكومة المدعومة دوليا في كابول، لكن إدارة بايدن تشدد على أن الولايات المتحدة قامت بكل ما في وسعها وأنجزت مهمتها الأساسية المتمثلة في القضاء على متطرفي تنظيم القاعدة الذين نفّذوا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين، خوفا على سلامة الأشخاص المرتبطين بالولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين ليتجاوز عددهم 20 ألفا تقريبا تقدموا بطلبات حتى الآن (تم إجلاء بعضهم) بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: ”في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه طالبان، تعمل الحكومة الأمريكية على توفير فرصة لأفغانيين معينين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة“.

وأضاف: يوسع هذا التصنيف الفرص لإعادة توطين الولايات المتحدة بشكل دائم آلاف الأفغان وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين قد يكونون عرضة للخطر نظرا لارتباطهم بالولايات المتحدة“.

وأكدت وزارة الخارجية أن قائمة المستحقين ستشمل الأفغان الذين عملوا مع منظمات إعلامية مقرها الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية أو على مشاريع مدعومة بتمويل أمريكي.

كما ستسمح الخارجية الأمريكية بدخول مزيد من الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو قاموا بأدوار أخرى داعمة لقوات التحالف الذي قادته واشنطن ولم يستوفوا المتطلبات التي وضعت سابقا بشأن مدة خدمتهم.

وستصنف الخارجية الأمريكية اللاجئين الأفغان المرتبطين بالولايات المتحدة ضمن ما يعرف بـ“الأولوية 2″، وهو المستوى ذاته المحدد للأقليات المضطهدة من عدد من الدول.