معظمهم أطفال.. نشطاء يكشفون عن وضع معتقلي خوزستان العرب في السجون الإيرانية

كشف نشطاء حقوقيون، اليوم الإثنين، عن وضع المعتقلين العرب من أهالي خوزستان، داخل السجون الإيرانية، الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية خروجهم في احتجاجات غاضبة ضد النظام، بسبب أزمة شح المياه.

وشهدت محافظة خوزستان، ذات الأغلبية العربية، وفي مقدمتها مدينة ”الأحواز“، احتجاجات لمدة أسبوعين متواصلين، وذلك احتجاجا على سياسة النظام بتحويل مسارات أنهار من المحافظة إلى مناطق أخرى، وما تلاه من نقص حاد في مياه الشرب والمياه المخصصة للزراعة.

وكشفت جمعيات حقوقية إيرانية ودولية أخيرا، عن اعتقال السلطات الإيرانية لعشرات المحتجين من أهالي خوزستان من بينهم أطفال، رغم قرار رئيس السلطة القضائية بضرورة الإفراج عن المعتقلين من المحتجين.

وفي إطار الكشف عن وضع المعتقلين العرب داخل السجون الإيرانية على خلفية احتجاجات خوزستان، قال ناشط عربي من سكان ”حي علوي“، أحد أشهر الأحياء العربية في الأحواز، إن ”عدد المعتقلين من الأطفال والصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما كبير للغاية“.

وأضاف في تصريح لموقع ”إيران واير“ المعارض، دون الكشف عن هويته، أن ”حي علوي الذي يُطلق عليه العرب في المنطقة (حي الثورة)، شهد انطلاق شرارة الاحتجاجات ليلا ونهارا ضد النظام، بسبب شح المياه، ولهذا شهد هذا الحي حملة اعتقالات موسعة بحق الشباب الثائر“.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي كريم دحيمي، المقيم في بريطانيا، والذي كان يعيش في ”حي علوي“ قبل خروجه من إيران، أن ”النظام يتعمد اعتقال أعداد كبيرة من الشباب في هذه المنطقة؛ لأنها تضم الكثير من النشطاء العرب، ولهذا تمارس السلطات الإيرانية ضغوطا على الأهالي؛ للكشف عن بيانات هؤلاء النشطاء“.

ولفت دحيمي في تصريح لذات الموقع، إلى أن ”النظام الإيراني يدرك جيدا أن الأحياء العربية في خوزستان والأحواز تخرج في أي احتجاجات ضد النظام، وتكون على قلب رجل واحد من شباب ونساء وحتى أطفال، ولهذا يعمل النظام على قمع هذه الأحياء أكثر من أي منطقة أخرى في إيران“.

وأشار إلى وضع المعتقلين على خلفية احتجاجات شح المياه في خوزستان، حيث قال، ”إننا نسمع عنهم أنباء مؤلمة للغاية، منها احتجاز 800 شخص في أحد مراكز سجن الشيبان الشهير بالأحواز، من بينهم عدد كبير من الأطفال والصبية، رغم أن سعة هذا المركز تتسع لـ 120 شخصا فقط“.

وكشف دحيمي عن احتجاز السلطات الإيرانية لعشرات المعتقلين في مدن: المحمرة وعبدان وشادغان في مقرات تابعة لقوات الأمن، ومنها معسكر باسم ”الشهيد باكري“ على طريق الأحواز-المحمرة، وأيضا في مستشفى عسكري يقع بالقرب من منطقة ”دارخوين“.

ونوه الناشط الحقوقي إلى قلق أسر المعتقلين على أوضاعهم الإنسانية والصحية، خاصة أن الأهالي يجهلون محل احتجاز أبنائهم، وذلك في ظل تكتم السلطات على الإعلان عن أي تفاصيل عنهم.

ولفت إلى أن العديد من المصابين في الاحتجاجات الأخيرة في خوزستان، يخشون التوجه إلى المراكز العلاجية والمستشفيات؛ خوفا من الاعتقال على يد قوات الأمن الإيراني، ولهذا يمر العديد منهم بأوضاع صحية مأساوية، فيما قد يتوفى بعضهم نتيجة الإهمال الطبي.

بدوره، أكد الناشط الحقوقي معين خزعلي المقيم في السويد، أن السلطات الإيرانية ارتكبت مخالفات قضائية جمة بحق المعتقلين في خوزستان، لا سيما الأطفال والصبية وهم أغلب المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

ونقل الموقع عن خزعلي قوله، إن ”القوانين في إيران تؤكد على ضرورة أن يخضع المعتقلون من الأطفال والصبية دون 18 عاما لجهات تحقيق خاصة، كما يلزم اعتقال الأطفال والصبية صدور قرار من نيابة خاصة بالنشء، وحتى عملية اعتقالهم يجب أن تتم عن طريق شرطة الأطفال“.

وأوضح أنه ”بحسب القوانين الإيرانية لا يجب اعتقال الأطفال والصبية، كما حدث أخيرا في خوزستان، إلا في حال ارتكبوا جرما مشهودا، فضلا عن أن احتجازهم في مقرات أمنية وليس السجون يتعارض كليا مع القوانين الإيرانية“.

وفي سياق جهل أهالي المعتقلين بمصير أبنائهم، أكد أفراد أسرة عربية من سكان مدينة ”سوسنغرد“ أو ”الخفاجية“ كما يسميها عرب إيران، أنهم يجهلون مقر احتجاز ابنهم الذي اعُتقل على يد القوات الأمنية، حيث فشلوا في الحصول على أي معلومات عن ذويهم من المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها استخبارات الحرس الثوري، وفق ما نقل تقرير موقع ”إيران واير“.

وكان مواطنون عرب من سكان الأحواز، كشفوا لوسائل إعلام إيرانية معارضة عن محاصرة سلطات النظام للأحياء العربية في الإقليم، من أهمها (حي علوي)، والذي يُعد مهد الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أرجاء محافظة خوزستان.

ووصف الأهالي الأجواء في الأحياء العربية بالأحواز، بأنها تشبه ”الحُكم العسكري“، وذلك في ظل انتشار دوريات متكررة لقوات الأمن الإيراني في مختلف مناطق وأحياء المدينة، ومنها ”ايذه، والحميدية، وجراحي، وكوت عبد الله، وشادغان، ومعشور، والهايي والهويزة“.