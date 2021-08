أولمبياد طوكيو.. عداءة بيلاروسية ترفض العودة إلى بلادها وتطلب اللجوء في بولندا

دخلت عداءة من روسيا البيضاء السفارة البولندية في طوكيو، اليوم الإثنين، بعد يوم من رفضها ركوب طائرة للعودة إلى بلادها، قائلة إن فريقها نقلها إلى المطار على عكس رغبتها.

وقال عضو في جالية روسيا البيضاء كان على اتصال بالعداءة كريستينا تسيمانوسكايا، البالغة 24 عاما، إنها ستطلب اللجوء في بولندا، ولم يرد مسؤولون في قنصلية بولندا على طلبات للتأكيد أو التعليق.

وكان مارسين برزيداتش، المسؤول في وزارة الخارجية البولندية، قد كتب على تويتر في وقت سابق قائلا، إن العداءة ”حصلت على تأشيرة إنسانية ويمكنها مواصلة مسيرتها الرياضية في بولندا إذا اختارت ذلك“.

ووقفت سيارة فضية تقل العداءة أمام السفارة في حوالي الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، وخرجت تسيمانوسكايا منها حاملة الحقيبة الرسمية لفريقها ثم وجهت التحية لاثنين من المسؤولين قبل أن تدخل المبنى.

وسلط خبر رفض العداءة ركوب الطائرة للعودة إلى بلادها، الضوء على الشقاق في روسيا البيضاء، وهي جمهورية سوفيتية سابقة يحكمها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بيد من حديد.

Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya walked into Poland's embassy in Tokyo a day after refusing to board a flight against her wishes. The 24-year-old would seek asylum in Poland, a member of the local Belarus community who was in touch with her said https://t.co/P7Z9Rjhx0i pic.twitter.com/gCiJ5bdoa0

— Reuters (@Reuters) August 2, 2021