ردا على الاتهامات بشأن استهداف "ميرسر ستريت".. إيران: سنرد بقوة على أي مغامرة محتملة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن بلاده ”سترد بقوة على أي مغامرة محتملة“ ضدها.

جاء ذلك في تصريح لزادة، رد فيه على اتهامات لإيران حملتها مسؤولية الهجوم على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان، مؤخرا.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن سعيد زادة، قوله، إن طهران ”سترد على الفور على أي تهديد لأمنها“.

وأضاف أن ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في حماية أمنها ومصالحها القومية، وسترد بسرعة وبقوة على أي مغامرة محتملة“.

وتابع: ”نأسف بشدة للاتهامات الباطلة التي وجهها وزير الخارجية البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي كررها وزير الخارجية الأمريكي في السياق نفسه، وتضمنت اتهامات متناقضة وكاذبة واستفزازية“، بحسب تعبيره.

وتتهم جهات عدة، إيران، بالمسؤولية عن الهجوم على السفينة ”ميرسر ستريت“، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، الخميس الماضي.

وقال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، الأحد، إن تقديرات بلاده خلصت إلى أن إيران هاجمت على الأرجح الناقلة ”ميرسر ستريت“.‎

وأضاف راب أن ”بريطانيا تعتقد أن الهجوم كان متعمدا ومقصودا“، واصفا إياه بأنه ”انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي“.

من جانبها، حملت الولايات المتحدة، إيران، مسؤولية الهجوم على الناقلة، وتوعدت ”برد مناسب ووشيك“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان الأحد: ”بعد مراجعة المعلومات المتوافرة نحن واثقون بأن إيران شنت هذا الهجوم“، مضيفا أن الهجوم ”نفذ بواسطة طائرة مسيرة“.

وأضاف بلينكن: ”نعمل مع شركائنا على درس الخطوات التالية ونتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك“.

ويأتي هذا التهديد الإيراني، بعدما كشفت وسائل إعلام عبرية، السبت، عن خطة أعدتها إسرائيل للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“.

وذكرت القناة ”12“ العبرية، أن ”إسرائيل أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان“.

ووفق القناة، فإن الحكومة الإسرائيلية ستختار الوقت والطريقة المناسبين للعمل ضد الأهداف العسكرية لإيران في المنطقة، لافتة إلى أن ”هناك عددا كافيا من الأهداف الإيرانية“.

وأشارت إلى أن ذلك ”يأتي في إطار المشاورات الأمنية والسياسية التي عقدتها القيادة الإسرائيلية بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، وقيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية“.