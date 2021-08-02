روحاني يعترف بـ"سرقة" إسرائيل للأرشيف النووي الإيراني

اعترف الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، بـ“سرقة“ الأرشيف السري النووي لطهران من قبل إسرائيل، بحسب ما ذكرت إذاعة ”فردا“ الإيرانية المعارضة، يوم الإثنين.

ونقلت الإذاعة المعارضة تصريحات لروحاني خلال خطابه الأخير لحكومته، حيث صرح قائلا: ”لقد كشف الإسرائيليون أسرارنا ونقلوها إلى خارج البلاد، وقدموها لترامب (الرئيس الأمريكي السابق)“.

وأشارت الإذاعة إلى أن ”اعتراف روحاني هذا، يأتي بعد تأكيد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بسرقة الأرشيف عن طريق الإسرائيليين، وأن طهران تعاني من تلوث أمني“، بحسب تعبيره.

ويؤكد تصريح روحاني بسرقة وثائق وأسرار البرنامج النووي، صحة ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي أكد حصول تل أبيب على وثائق سرية تخص برنامج طهران النووي عبر عملية استخباراتية.

وكشف نتنياهو في منتصف عام 2018 عما وصفه بـ“ملفات سرية نووية“ تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية، لافتا إلى أن الوثائق كانت تزن نصف طن، وتشمل 55 ألف وثيقة.

كما كان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين قد كشف النقاب عن تفاصيل سرقة تل أبيب لأرشيف إيران النووي، حيث صرح في مقابلة تلفزيونية، في يونيو/ حزيران الماضي، أن ”عملاء الموساد حصلوا على آلاف الوثائق الخاصة بالأرشيف النووي الإيراني عبر مداهمة نفذت عام 2018“.

وقال كوهين، إن ”التخطيط لعملية الحصول على الأرشيف النووي الإيراني استغرق عامين“، لافتا إلى ”مشاركة 20 شخصا من عملاء الموساد في العملية على الأرض، ولم يكن أي منهم إسرائيلي الجنسية“.

وأشار رئيس الموساد في المقابلة التلفزيونية، إلى ”أنه تابع سير العملية من مركز قيادة في تل أبيب.. تسلل العملاء إلى مستودع، واضطروا إلى كسر أكثر من 30 خزينة، للحصول على الوثائق السرية“.

وتحدثت تقارير لوسائل إعلام إيرانية محلية، في وقت سابق، عن ”اختراق واسع“ لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي للساحة الأمنية الإيرانية، فيما حذر مسؤولون إيرانيون من عدم يقظة الأجهزة الأمنية مقابل عمليات الموساد.

وأكدت صحيفة ”شرق“ الإيرانية، في تقرير سابق، على ”فشل الأجهزة الأمنية في وقف الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي في طهران، خاصة بعد تسريب الموساد الإسرائيلي لمعلومات سرية عن إيران لصالح الولايات المتحدة الأمريكية“.