أكاديمي إيراني: "الإنجاب" وسيلة سنة إيران للدفاع عن وجودهم في ظل التهميش

كشف أكاديمي إيراني، الاثنين، عن ارتفاع معدل الإنجاب لدى سكان محافظتي سيستان وبلوشستان في إيران، مبينا أن الأهالي من أقلية البلوش السنة يتخذون من الإنجاب وسيلة للدفاع عن وجودهم، وسط شعورهم الشديد بالعزلة الاجتماعية والسياسية في البلاد.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة العلامة طباطبائي، الدكتور ميترا عظيمي في تصريحات لموقع ”إنصاف نيوز“ الإخباري المحلي إن ”شعور أهالي سيستان وبلوشستان بالعزلة الشديدة اجتماعيا وسياسيا شجعهم على زيادة الإنجاب بمعدل أكبر، وخاصة بين أهل السُنة“، مضيفا أن ”أهالي هذه المنطقة يشعرون بالقوة في حال أنجبوا أبناء كثرا، إذ ندرك من خلال الحديث معهم أن الأسباب وراء زيادة الإنجاب لديهم ليست ثقافية فحسب، وإنما تتداخل كذلك أسباب سياسية؛ أي أنهم يتخذون من زيادة الإنجاب آلية دفاعية عن وجودهم“.

ولفت إلى ”رواج ثقافة الزواج بأكثر من امرأة بين رجال سيستان وبلوشستان، حيث تمتلك هذه المنطقة التي تضم عربا، عادة بأن تخطب الزوجة الأولى امرأة ثانية وحتى ثالثة لزوجها، لزيادة النسل“.

وتناول الأكاديمي الإيراني الحالة الاقتصادية في سيستان وبلوشستان، مؤكدا أن ”هذه المنطقة تفتقر للوظائف وتمتلك معدلا مرتفعا من البطالة؛ ما يدفع الكثيرين من الأهالي للعمل اضطراريا في التهريب عبر الحدود“، موضحا أن ”الحالة الاقتصادية في سيستان وبلوشستان كانت تعتمد بشكل رئيس على الزراعة، لكن نظرا لظروف سياسية وتاريخية تسببت في فقدان إيران حصة من مياه نهر هيرمند الحدودي مع أفغانستان، أُصيبت الأراضي بالجفاف وتغير الوجه الاقتصادي للمنطقة“.

يُذكر أن دراسة حكومية إيرانية، كشفت أخيرا عن تخوف أجهزة النظام من زيادة عدد السكان السُنة في البلاد، معتبرة أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تنظر إلى السكان السُنة كأحد عوامل تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة ”الدراسات الدفاعية الإستراتيجية“ التابعة لجامعة الدفاع القومي العسكرية أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام الإيراني تضع تقييما جديدا بتغيير التركيبة السكانية في بعض المحافظات، وخاصة تلك المحافظات التي تشهد زيادة في عدد السكان من أهل السُنة.

وخصت الدراسة بالذكر منطقة شرق إيران كإحدى أكثر المناطق الجيوسياسية حساسية لدى البلاد، وذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية في هذه المناطق وتصاعد احتجاجات سكانها ضد النظام؛ وهي المناطق التي تحتضن النسبة الكبرى من أهل السُنة في إيران، لا سيما محافظتي سيستان وبلوشستان.

ويؤكد نشطاء وجمعيات حقوقية إيرانية تعرض الأقلية البلوشية السُنية لحملات ممنهجة من المضايقات والعنصرية من قبل سلطات النظام، فيما يرى مراقبون أن حالة الإهمال التي تشهدها الخدمات في سيستان وبلوشستان متعمدة؛ بهدف تصفية العنصر البلوشي السُني في هذه المنطقة.

ويشكل المسلمون 99.4% من سكان إيران (الشيعة 90-95%، السنة 5-10%)، الآخرون (الزرادشتية واليهودية والمسيحية) 0.3%، وغير محدد 0.4%، وفقا لـتقرير حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

كما أن إيران بلد متنوع الأعراق على الرغم من أن الحكومة الإيرانية لا تُفصح عن أي معلومات عن العرق من خلال إحصاءاتها؛ غير أن معظم المصادر تؤكد أن الفرس يمثلون 61% من السكان، يليهم الأكراد (10%)، اللور (6%)، والبلوش (2%)، وثمة عرقيات أخرى بنسب متفاوتة مثل: الأذربيجانيين، والعرب، والتركمان، والأرمن، والآشوريين، والجورجيين.