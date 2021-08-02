الرئيس الأفغاني يعزو التدهور الأمني إلى الانسحاب الأمريكي "المفاجئ"‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني أن قرار واشنطن ”المفاجئ“ سحب قواتها من بلده، هو الذي تسبب بتدهور الوضع الأمني في بلاده.

وقال غني متوجها إلى البرلمان إن ”سبب الوضع الذي نحن فيه حاليا هو أن القرار اتُّخذ بشكل مفاجئ“، مضيفا أنه حذّر الأمريكيين من أن الانسحاب سيحمل ”عواقب“.

وجاءت تصريحاته في وقت تخوض فيه القوات الأفغانية ،الإثنين، معارك لمنع سقوط أول مدينة رئيسة في أيدي طالبان بعد هجمات شنها المتمردون على مراكز حضرية في إطار تصعيد كبير.

وهاجم عناصر طالبان عواصم ثلاث ولايات على الأقل، هي لشكر قاه، وقندهار، وهرات، بعد نهاية أسبوع شهد مواجهات عنيفة نزح على إثرها آلاف المدنيين في ظل تقدّم المقاتلين.

وتصاعدت حدة المعارك في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، حيث شن عناصر طالبان هجمات منسقة استهدفت وسط المدينة وسجنها، قبل ساعات فقط من إعلان الحكومة نشر مئات من عناصر الوحدات الخاصة في المنطقة.

وأشار غني إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة ستة أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أقر بأن المتمرّدين لم يعودوا ”حركة مشرذمة تفتقد للخبرة“.

وتابع ”نواجه قيادة منظمة مدعومة من ائتلاف آثم للإرهاب الدولي والدوائر الداعمة له“.

وقال المحلل السياسي الأفغاني نزاري بارياني في وقت سابق إن ”أنواعا مختلفة من المسلحين، بمن في ذلك من الإرهابيين، لا يزالون نشطين للغاية في أفغانستان. وتسحب الولايات المتحدة قواتها في الوقت الراهن على نحو غير مسؤول“.

وأضاف أن ”هجوم طالبان المكثف على القوات الحكومية والهجوم على مدارس كابول هما في الواقع نتيجة الانسحاب غير المسؤول للقوات الأمريكية“.

وأعلنت مجموعة من الدول موقفها من الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، إذ قالت الصين في وقت سابق إن ”الإعلان المفاجئ الأخير عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أدى إلى انفجارات متتالية في أماكن كثيرة من أفغانستان، وأصبح الوضع الأمني أكثر خطورة؛ ما يشكل تهديدا خطيرا لسلام واستقرار أفغانستان وأمن شعبها وأرواحهم“.

ودعت الصين القوات الأجنبية في أفغانستان إلى النظر بجدية في أمن الشعب في أفغانستان والمنطقة، والانسحاب بطريقة مسؤولة لتجنب جلب المزيد من الاضطرابات والمعاناة للشعب الأفغاني.