صحيفة عبرية: إسرائيل قد تجد نفسها دون حلفاء بمواجهة التهديد الإيراني

رأت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن إسرائيل باتت بحاجة لمساعدة حلفائها لمواجهة إيران بعد الهجوم الذي يعتقد بأن طهران نفذته بطائرة مسيرة ضد سفينة إسرائيلية تجارية في بحر عمان الجمعة الماضي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته في وقت متأخر مساء الأحد، إن ”عدم رد إسرائيل سيؤدي إلى تصعيد العدوان الإيراني ضدها وضد دول شرق أوسطية أخرى، وإلى احتمال تقليص مكانة إسرائيل الإستراتيجية في المنطقة، وإن هذا هو السبب في أن قادة إسرائيل يفكرون في توقيت ونطاق ردهم“، منوهة إلى أن ”الهجوم على الناقلة كان خطوة إيرانية غير محسوبة ألحقت أضرارا بسفينة يابانية تديرها شركة بريطانية مملوكة جزئيا لإسرائيلي، وأن الهجوم تسبب في مقتل مواطن روماني ومواطن بريطاني“.

وأوضحت أن ”روسيّا كان _أيضا_ من بين أفراد الطاقم على متن السفينة“، متسائلة ”ماذا كان قادة الجمهورية الإسلامية سيقولون لموسكو لو أصيب هو أيضا“.

واستبعدت أن ”تقوم أي دولة أخرى بالرد بدلا من إسرائيل؛ لأن الغرب سئم حروب الشرق الأوسط، وأنه رغم ذلك يحاول المسؤولون الإسرائيليون حشد الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في كبح الأعمال التخريبية الإيرانية في المنطقة“.

ولفتت إلى أن ”الملل الذي يشعر به الغرب في الشرق الأوسط خلق فراغا تسابِق إيران لملئه دون عوائق من الجميع باستثناء إسرائيل“، متسائلة كيف لهذا أن يحدث، وأين القوى العالمية التي يجب أن تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني، ألا يفهمون أن روسيا ما زالت تنتظر على الهامش لجني ثمار أخطاء الغرب في المنطقة“.

وأشارت إلى أنه ”من غير الواضح ما إذا كان رد إسرائيل الحتمي على هجوم الناقلة سيكون جزءا من إستراتيجية شاملة لمكافحة ترسيخ إيران لنفوذها وقوتها في المنطقة أم رد فعل متسرعا ومتفجرا لكن مع اقتراب إيران من تنصيب الرئيس إبراهيم رئيسي الأكثر تطرفا وتحفظا، تحتاج إسرائيل بشدة الآن إلى حلفائها الذين يبدون أنهم ضعفاء على الأرض“.