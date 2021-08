عبّر عن رغبته في ضرب بيلوسي.. مزحة ثقيلة تورط زعيم الجمهوريين في الكونغرس

وجد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الأحد نفسه مطالَبا بتقديم اعتذاره أو حتى استقالته، بعد أن عبّر بشكل مازح عن رغبته في ضرب الرئيسة الديمقراطية للمجلس نانسي بيلوسي.

وخلال حدث لجمع التبرعات، السبت، في ولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة، تلقى مكارثي هدية هي عبارة عن مطرقة، في إشارة إلى الأداة التي يستخدمها الشخص الذي يترأس مجلس النواب.

وتُعبّر هذه الهدية التي تلقاها مكارثي، عن أمل الجمهوريين في الفوز بانتخابات التجديد النصفي لعام 2022. وفي حال فوزهم، سيحل مكارثي مكان بيلوسي.

وقال مكارثي ”أريدكم أن تشاهدوا عندما ستعطيني نانسي بيلوسي هذه المطرقة سيكون من الصعب عدم ضربها بها“، مضيفا أنه ”في الواقع سأمتنع عن ذلك“، بحسب ما نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ وصحافية تعمل لحساب جريدة محلية في ناشفيل.

This is the first time that I heard Kevin McCarthy’s “joke” about hitting Speaker Nancy Pelosi. I don't think that I've been so angry at a person as I am now.pic.twitter.com/4bJ1NafEp3

— David Weissman (@davidmweissman) August 1, 2021