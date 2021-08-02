أمريكا تعتزم إطلاق برنامج جديد للاجئين الأفغان

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية ومصدران مطلعان يوم الأحد إن ”الإدارة ستطلق برنامجا جديدا لإعادة توطين بعض الأفغان بصفة لاجئين في الولايات المتحدة“.

وذكرت المصادر الثلاثة _التي طلبت عدم نشر أسمائها_ أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق البرنامج في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعقيب.

ويأتي إطلاق البرنامج مع احتدام القتال في أفغانستان قبل استكمال انسحاب القوات الأمريكية المقرر بنهاية آب/ أغسطس وسيطرة حركة طالبان على عواصم أقاليم رئيسة.

وكانت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية، كشفت في وقت سابق أن البيت الأبيض يسعى لتخصيص مليار دولار للمساعدة في إعادة توطين الأفراد الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي.

وقالت إن ”البيت الأبيض قدم الطلب الجمعة الماضي، على أن يغطي المبلغ المخصص المأوى المؤقت، وإعادة التوطين، والضروريات الأخرى.

وذكرت الصحيفة أن هذا الطلب يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ ما يمهد الطريق لإمكانية إدراجه ضمن حزمة التمويل التكميلي الأمني التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس الأمريكي.

وتهدف هذه الحزمة التكميلية ،في المقام الأول، إلى تأمين مبنى الكونغرس عقب أعمال الشغب في الـ6 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويعمل البيت الأبيض عن كثب مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول كيفية زيادة دعم ”هؤلاء الأفغان الشجعان الذين دعموا عملنا في أفغانستان“ حسب وصفهم.

وجاءت هذه المساعي وسط إلحاح متزايد من كلا الجانبين (الجمهوري والديمقراطي) لنقل الأفراد الأفغان الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب عملهم كمترجمين، أو لدعمهم الجيش الأمريكي خلال الحرب التي استمرت 20 عاما.

وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع أيار/ مايو، عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واسعة من البلاد، تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه، مسدلا الستار على حرب استمرت 20 عاما.

وسيطرت طالبان على المناطق الريفية بشكل سريع، دون مقاومة في كثير من الأحيان.

لكن الجيش كثّف عملياته للدفاع عن مجموعة من عواصم الولايات الموزعة في أنحاء أفغانستان، بينها: لشكر قاه، وقندهار، وهرات.

وبعد توقف القتال لفترة وجيزة خلال عطلة عيد الأضحى أواخر الشهر الماضي، توجهت طالبان نحو السيطرة على المدن، فشنت هجمات على عواصم ولايات عدة.