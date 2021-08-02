صحف عالمية: رئيسي قد يوجه "ضربة قاضية" للاتفاق النووي.. ومخاوف من "انفجار" إصابات كورونا بأمريكا

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة يوم الاثنين، الضوء على أهم القضايا والأخبار العالمية، وكان أبرزها تطورات الأوضاع في إيران مع اقتراب تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل، وغموض موقف المفاوضات النووية الإيرانية.

كما تابعت الصحف على صفحاتها الإلكترونية، استمرار تقدم حركة طالبان في أفغانستان، في ظل الانسحاب العسكري الأمريكي المقرر نهاية أغسطس الجاري، إضافة للتوقعات بشأن وضع فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

رئيسي خصم الاتفاق النووي

ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي سيتولى مهام منصبه بشكل رسمي وسط ”ضجة كبيرة“، في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل حشد العالم ضد إيران.

وقالت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ”الرئيس الإيراني الجديد يعتبر أحد خصوم الاتفاق النووي، وربما يوجه الضربة القاضية للاتفاق، في الوقت الذي يقوم فيه بتطوير البرنامج النووي الإيراني“.

وأضافت: ”يجب ألا يؤدي تغيير الرؤساء في إيران إلى وجود الكثير من الاختلاف في إسرائيل.. سواء كان حسن روحاني الذي كان رئيسا لإيران منذ 2013، أو إبراهيم رئيسي الرئيس المنتخب، الذي سيتم تنصيبه رسمياً يوم الخميس المقبل“.

وتابعت أن ”الأمور ذات الأهمية بالنسبة لإسرائيل في إيران تتعلق بالبرنامج النووي، وتطوير الأسلحة المتقدمة، وعملائها في الشرق الأوسط وما هو أبعد من ذلك، فإن الشخص الذي يملك زمام الأمور هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، وسواء كان معتدلاً أو متشدداً، فإنه لا يوجد رئيس في إيران يملك رأياً في دعوات المرشد الأعلى لإبادة إسرائيل أو المضي قدماً نحو تصنيع القنبلة النووية“.

واستطردت الصحيفة بالقول إنه ”في ظل الهجوم الإيراني على سفينة تديرها إسرائيل بالقرب من عمان، ما أسفر عن مقتل قبطان السفينة الروماني وأحد أفراد الطاقم البريطاني، يدخل رئيسي إلى منصبه وسط ضجة هائلة“، مشيرة إلى أن ”مسؤولاً إسرائيلياً بارزاً وجه أصابع الاتهام إلى رئيسي مباشرة، في أعقاب تفجير ناقلة النفط ميرسر ستريت“.

وختمت الصحيفة تحليلها بقولها إنه ”إذا مضى خامنئي ورئيسي قدماً نحو قتل الاتفاق النووي الإيراني، فإن المباحثات الأمريكية الإسرائيلية حول إيران ستشهد تحولاً حول كيفية جعل الاتفاق مع طهران أطول وأقوى، إلى طرق أخرى أكثر دراما لمحاولة إيقاف البرنامج النووي الإيراني“.

تحذيرات من تفاقم سلالة دلتا في أمريكا

سلطت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية الضوء على تطورات الوضع الوبائي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع توسع انتشار السلالة المتحورة ”دلتا“ من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى تحذير أطلقه أنتوني فاوتشي، كبير الاستشاريين الطبيين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن ”الأمور ستكون أكثر سوءا، مع اجتياح سلالة دلتا للولايات المتحدة“، رغم أنه قال أيضا إن العودة إلى عمليات الإغلاق التي تمت العام الماضي أمر غير متوقع.

وأضاف فاوتشي: ”إذا نظرت إلى الارتفاع في عدد المصابين، فإن معدل الأيام السبعة الماضية يزيد بشكل كبير“، محذرا من أن ”الولايات المتحدة يمكن أن تشهد انفجارا في عدد الإصابات بصفوف المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح“.

وتابع في مقابلة مع شبكة التليفزيون الأمريكية ”سي بي إس“، أنه ”لدينا أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة، مؤهلين للحصول على اللقاح، لكنهم لم يتلقوا التطعيم حتى الآن“.

وتأتي تصريحات فاوتشي في الوقت الذي ارتفعت فيه المخاوف بشأن انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في الولايات المتحدة، في حين تتباطأ معدلات الحصول على اللقاح في الأسابيع الأخيرة، بينما تتجاوز حالات الإصابة الجديدة أكثر من 60 ألف حالة في اليوم، وهو أعلى مستوى تسجله الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي يقول إن سلالة دلتا مسؤولة عن أكثر من 80% من تلك الحالات.

طالبان تواصل التقدم وتتعمق

أشارت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إلى أن حركة طالبان تصعّد ضغطها على عدد من أكبر المدن الأفغانية، حيث تهاجم محاور مزدحمة وتتعمق داخل المناطق الحضرية، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بها من السلطة قبل عقدين.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”شنّت طالبان هجوماً صاروخياً على مطاري قندهار وهرات السبت، أدى إلى عرقلة رحلات الطيران، رغم استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار هرات في وقت لاحق“.

ونوهت إلى أنه ”يمكن أن يمثل الهجوم نقطة تحول في الصراع الأفغاني، ففي السابق، كانت الهجمات إلى حد كبير مقتصرة على المناطق الريفية أو المدن الصغيرة، فالهجمات التقليدية التي يتم شنّها على نطاق واسع على قندهار وهرات تنذر بتعريض الملايين من الأفغان للخطر“.

وأضافت أن ”تقارير أولية أشارت إلى أن الهجوم الصاروخي على قندهار جاء من الجانب الشرقي للمدينة، حيث أحرز مقاتلو طالبان تقدماً في تلك المنطقة“.

وقال أحمد بشتون، مدير مطار قندهار، إنه ”يخشى وقوع مزيد من الهجمات في الأيام المقبلة، بسبب تدهور الوضع الأمني، وإزالة النظام الأمريكي المضاد للصواريخ، الذي كان يحمي المطار قبل انسحاب القوات الأمريكية من ولاية قندهار الجنوبية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”هجوم طالبان على قندهار مستمر منذ شهور، لكن خلال الأيام الماضية، فإن الحركة بدأت الاقتراب بشكل أكبر من قلب المدينة.

وتأتي حملة طالبان على المدن الكبرى مع استمرارها في الضغط على عواصم مقاطعات أصغر بكثير، وذلك في المناطق التي طالما كانت موضع نزاع.

وفي ولاية هلمند التي كانت من أقل المقاطعات استقراراً في أفغانستان منذ سنوات، اشتد القتال الأسبوع الماضي، ما زاد المخاوف من سقوط عاصمة الإقليم، خاصة أن طالبان تتوغل في المدينة، وأن مقاتليها الآن يقتربون من مجمع الحكومة المركزية.