إعلام عبري: إسرائيل عرضت على تركيا المساعدة في إطفاء حرائق الغابات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، عن عرض قدمته إسرائيل بشكل غير رسمي لإخماد الحرائق المشتعلة في عدد من الغابات التركية، والتي أودت بحياة 8 أشخاص، وتسببت بإصابة مئات آخرين.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، أن ”إسرائيل عرضت خدماتها إذا كانت تركيا بحاجة إلى المساعدة في إخماد الحرائق الهائلة التي اندلعت في عدة بلدات، ومدن سياحية“.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن محادثات أجريت مع مسؤولين أتراك بهذا الشأن، إلا أن أنقرة قالت ”إنها تسيطر على الحرائق ولا تحتاج إلى مساعدة“.

وأضاف المصدر بحسب الصحيفة الاسرائيلية:“ إسرائيل ستكون قادرة على تقديم مساعدتها في إطفاء الحرائق، إذا كان ذلك مناسبًا“.

الجدير بالذكر، أن عشرات الحرائق اندلعت في عدد كبير من الغابات التركية الواقعة جنوب البلاد، منذ الأربعاء الماضي.

ووفق وسائل إعلام تركية مختلفة، فإن حوالي 101 حريق اندلعت في عدد من الولايات التركية، من ضمنها: أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، وتمت السيطرة على معظمها، فيما أعلنت السلطات التركية تلك المناطق بأنها منكوبة.

وجاء العرض الإسرائيلي، بعد أن أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لتهنئته بمنصبه الجديد، الشهر الماضي.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات تعاون كبيرة في مختلف المجالات، لاسيما في: الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا.

كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين سابقًا رغم جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين تمثل مصلحة مشتركة.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول تركي في حديث سابق لقناة ”كان“ الإسرائيلية الرسمية، أنه ”يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يلعب دورًا رئيسًا في محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل“.

وأضافت القناة الإسرائيلية، نقلًا عن المسؤول التركي قوله:“ قد نرى أيضًا محادثة بين أردوغان وبينيت، في إشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد الذي تولى منصبه خلفًا لبنيامين نتنياهو“.

ولفت المسؤول التركي إلى أن الوقت قد حان لإعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل في ضوء حقيقة أن لإسرائيل رئيسًا جديدًا، وحكومة جديدة.