الإعلام العبري ينشر صورًا للأضرار التي لحقت بالسفينة "ميرسر ستريت"

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أولى الصور لسفينة ”ميرسر ستريت“ التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في مياه الخليج، وقُتل على متنها شخصان.

وأوردت القناة ”13“ الإسرائيلية، أولى الصور لسفينة ”ميرسر ستريت“ التي تعرضت لهجوم بالقرب من عُمان، حيث يتضح الضرر الذي أحدثته المُسيّرة الانتحارية في جسر القيادة، وفق ما أوردته القناة.

ووقع الهجوم على السفينة الإسرائيلية المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، قبل يومين بالقرب من بحر عُمان، حيث قُتل في الهجوم شخصان، أحدهما بريطاني والآخر روماني.

واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، إيران بالوقوف وراء استهداف السفينة، في حين تواصل اتصالاتها مع جهات دولية لمتابعة الحادث والرد عليه.

وقال بينت، في تصريح صحفي، ”أنا أصرح بشكل قاطع، إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة، فالأدلة الاستخباراتية على ذلك موجودة“.

وأضاف:“ نتوقع من النظام الدولي أن يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحًا“، مشددًا على أن ”بلاده تعرف كيف تنقل الرسالة إلى إيران بطريقتها الخاصة“.

لكن إيران، نفت تورطها في الهجوم على السفينة قبالة سواحل عُمان، يوم الجمعة الماضي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سابقًا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، إلى أن ”القراءة الإسرائيلية للهجوم الإيراني على السفينة المملوكة إسرائيليًا تشير إلى أن الاستهداف جرى للضغط على الولايات المتحدة، وكأنها إنذار لإدارة بايدن حال لم يتم الوفاء بشروط إيران في الاتفاق النووي الجديد“.

وأكدت كل من بريطانيا، والولايات المتحدة، تورط إيران في العملية، متوعدتين برد مناسب عليها.

وأكد ‏وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ”واشنطن واثقة من ضلوع إيران باستهداف ناقلة النفط قبالة سواحل عُمان، مضيفًا أن الاتهام يأتي بعد معلومات متوافرة بشأن ذلك الهجوم“.

وأشار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى أن ”التقييم الاستخباراتي يشير إلى أن إيران هي -على الأرجح- وراء الهجوم الذي تم تنفيذه باستخدام طائرات دون طيار في المياه الدولية“.

وفي ذات السياق، أنهى رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، محادثة مع نظيره البريطاني الجنرال السير نيك كارتر، حيث أكد أن الجيش الإسرائيلي، قدم للبريطانيين معلومات استخباراتية تربط إيران بالهجوم على السفينة.