"الغارديان: بريطانيا تواجه اتهامات بتعمد ترحيل أكبر عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي

سلطت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الضوء على على أزمة متصاعدة تواجه الأوروبيين المتواجدين في بريطانيا بعد سريان اتفاقية ”بريكست“، تتمثل في إقامتهم القانونية في بريطانيا، وسط اتهامات للندن بتعمد ترحيل أكبر عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ”المواطنين الأوروبيين الذين تقدموا بطلبات لتصويب أوضاع (إقاماتهم) في بريطانيا، يتعرضون للاحتجاز، وهم مهددون بالترحيل، ما يعد تطورا يتنافى مع تأكيدات الوزراء البريطانيين، وكذلك مع اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي“.

واحتجز عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي في مراكز ترحيل المهاجرين، بعد محاولتهم دخول بريطانيا للعمل بدون تأشيرات أو إقامة قانونية، وأعرب دبلوماسيون من الاتحاد، في وقت سابق، عن قلقهم بشأن نقل مواطني الاتحاد إلى مراكز ترحيل المهاجرين، حيث يتم احتجازهم لمدة تصل إلى سبعة أيام في بعض الحالات قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

أوامر بالترحيل

وبحسب صحيفة ”الغارديان“، سلمت وزارة الداخلية البريطانية، مواطنين أوروبيين، ”أوامر بالترحيل، رغم تمكنهم من إثبات أنهم تقدموا بطلب للحصول على وضع مستقر، والذي ينبغي أن يحمي حقوقهم في البقاء في بريطانيا“.

وأشارت إلى أن الوزراء البريطانيين، ”وعدوا مرارا بأن أي شخص تقدم بطلب لتصويب أوضاعه، بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو، ستتم حماية حقوقه أثناء النظر في حالته“.

وأضافت ”الغارديان“ أن ما وصفته بـ“الإخفاق الواضح في احترام هذا الاتفاق، أثار اتهامات إما بعدم الكفاءة الإدارية من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، أو بمحاولة متعمدة لترحيل أكبر عدد ممكن من مواطني الاتحاد الأوروبي على افتراض أنه من الأسهل طردهم، على سبيل المثال، مقارنة بطالبي اللجوء“.

شكوى رسمية

وهددت جمعية ”الكفالة لمعتقلي الهجرة“ القانونية الخيرية، بتقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، ما لم تتلق ”ردا ذي مغزى“ من وزارة الداخلية البريطانية، إزاء ما تعرض له مواطنون أوروبيون.

وبحسب الصحيفة، وجهت الجمعية في 29 يوليو الماضي، رسالة إلى الداخلية البريطانية، تتعلق بالأزمة المذكورة، وهددت بأنها ”ما لم تتلق ردا ذي مغزى من وزارة الداخلية بحلول نهاية هذا الأسبوع، فستقدم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”رسالة الجمعية، تثير مخاوف بشأن عدم اعتراف وزارة الداخلية البريطانية، باستلام طلبات الحالة المستقرة، في الحالات التي تريد فيها ترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي“.

ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن ”الأمر يمثل معركة مهمة لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه“، محذرين من أن عدم الاعتراف بتلقي الطلبات، ”قد يؤثر على آلاف الأفراد“.

وقام مواطن من الاتحاد الأوروبي أرادت وزارة الداخلية ترحيله، يوم الجمعة، وكان محتجزا في مركز ترحيل المهاجرين، بتأمين الإفراج عنه بكفالة بعد أن وافق القاضي على أنه لا يمكن إبعاده لأنه تقدم بطلب ”مخطط توطين مواطني الاتحاد الأوروبي“.

ومع ذلك، لا تزال وزارة الداخلية البريطانية، تطعن في إطلاق سراحه، ولم تقدم أي اعتذار أو تفسير حول سبب دفعها في وقت سابق بعدم وجود دليل على الطلب في جلسة استماع سابقة، وبالتالي يمكنها ترحيله.

وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، قال المواطن، مطالبا بعدم ذكر اسمه، لصحيفة ”الأوبزرفر“: ”إنهم يحاولون التلاعب بحياتي وحياة عائلتي وهذا ليس عدلا، من المفترض أن لي حقوقا“.

قرار مسبق

ونقلت ”الغارديان“ عن بيير مخلوف، المدير القانوني لجمعية ”الكفالة لمعتقلي الهجرة“ قوله: ”يبدو أن وزارة الداخلية قد قررت مسبقا مصير بعض مواطني الاتحاد الأوروبي، ربما اعتقادا منها بأنه من السهل إبعادهم، لكن في سعيها لترحيل المزيد من الأشخاص، فإنها تتخطى المتطلبات والإجراءات القانونية“.

وأضاف: ”قد لا يكون من الواضح ما إذا كان هذا بسبب الإهمال الإداري أو المتعمد، لكن من خلال تجاهل الخطوات القانونية التي اتخذها مواطنو الاتحاد الأوروبي لتأكيد حقوقهم، فإن بريطانيا تنتهك واجباتها بموجب اتفاقية الخروج (بريكست)“.

وبحسب الصحيفة، فإن المشكلة تتعلق في الغالب بالطلبات المرسلة بالبريد بدلا من إعادة التوجيه رقميا.

وقالت أريانا كوجولاثاس، المحامية والمديرة القانونية لمشروع ”المنطقة الاقتصادية الأوروبية“ التابع لجمعية الكفالة، إن ”التطبيقات الورقية تم استخدامها من قبل العديد من الأشخاص المستضعفين والمهمشين، بما في ذلك كبار السن والمعتقلين أو السجن الذين وجدوا صعوبة في الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو لم يستطيعوا الوصول إلى وثيقة هوية صالحة“.

وختمت ”الغارديان“، تقريرها بالتحذير من أنه ”يمكن أن تكون الأعداد المتأثرة بهذا الأمر، كبيرة، فعلى سبيل المثال، من بين 1500 محتجز في سجن واندسوورث، جنوبي لندن، يُعتقد أن 500 منهم من مواطني الاتحاد الأوروبي“.