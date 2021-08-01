واشنطن تحمل إيران مسؤولية استهداف الناقلة الإسرائيلية وتبحث ردًا وشيكًا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حملت الولايات المتحدة الأحد إيران مسؤولية الهجوم القاتل على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان ووعدت ”برد مناسب ووشيك“.

وتعرضت ناقلة النفط ”ام تي ميرسر ستريت“ الخميس لهجوم في شمال المحيط الهندي ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها في هجوم قالت الولايات المتحدة إنه شن بواسطة طائرة مسيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في بيان الأحد ”بعد مراجعة المعلومات المتوافرة نحن واثقون بأن إيران شنت هذا الهجوم“ مضيفا أن الهجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف بلينكن ”نعمل مع شركائنا على درس الخطوات التالية ونتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك“.

وقالت بريطانيا الأحد أيضا إنها تعتبر أن إيران شنت الهجوم بشكل متعمد ”في انتهاك واضح للقانون الدولي“.

وفي وقت سابق الأحد نفت إيران أن تكون ضالعة في الهجوم وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده ”على النظام الصهيوني (…) وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها“.

وشدد على أن ”إيران لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي“.