قناة عبرية: إسرائيل قدمت لبريطانيا معلومات حول تورط إيران في استهداف "ميرسر ستريت"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قدم لبريطانيا، معلومات استخباراتية حول الهجوم على السفينة الإسرائيلية الذي قتل فيها حارس أمن بريطاني.

وقال مراسل القناة ”13“ الإسرائيلية إن ”رئيس الأركان أفيف كوخافي، أنهى محادثة مع نظيره البريطاني الجنرال السير نيك كارتر، حيث قدم الجيش الإسرائيلي للبريطانيين معلومات استخباراتية تربط إيران بالهجوم على السفينة التي قتل فيها حارس أمن بريطاني وقبطان روماني.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني الجنرال السير نيك كارتر، وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المحيط والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان.

أجرى رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني الجنرال سر نيك كارتر. وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المحيط والتحديات المشتركة التي تواجهها الدولتيْن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 1, 2021

ولم يتطرق بيان الجيش الإسرائيلي لتفاصيل حول ما تضمنه الاتصال، الذي جاء بعد تصريحات لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أكد فيه أن التقييم الاستخباراتي البريطاني يشير إلى أن إيران هي على الأرجح وراء الهجوم الذي تم تنفيذه باستخدام طائرات بدون طيار في المياه الدولية.

وقال راب: ”يجب على إيران وقف هذه الهجمات التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، نحن نعمل مع شركائنا على الرد“.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اتهم إيران بالوقوف وراء استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب.

وقال بينت، في تصريحات صحفية اليوم، إن ”إيران من تقف وراء استهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان“، لافتا إلى أن طهران هي التي نفذت الهجوم على سفينة ميرسير ستريت، التي تشغلها شركة يديرها رجل أعمال إسرائيلي.

وتابع بينت حديثه حول حادثة السفينة: ”إسرائيل تعرف كيف تمرر الرسالة إلى إيران“.

وفي السياق ذاته، عقد نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، مشاورات مختلفة، أمس، للتباحث في سبل رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الجديد على السفينة.

وقتل في الهجوم على السفينة الإسرائيلية اثنان من طاقم السفينة يحملان الجنسية الرومانية والبريطانية.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، اليوم الاتهامات التي وجهت لإيران بالوقوف وراء استهداف السفينة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية: ”على النظام الصهيوني وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها“، مشيرا إلى أن ”هذه ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها مثل هذه الاتهامات المباشرة، تصريحات كهذه هي مدانة“.