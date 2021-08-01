بريطانيا تتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم "المتعمد والمقصود" على الناقلة ”ميرسر ستريت“

نددت بريطانيا اليوم الأحد ”بهجوم إيران المتعمد على ناقلة نفط“،‎ أسفر عن مقتل بريطاني وروماني.

وقال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، إن تقديرات بلاده خلصت إلى أن إيران هاجمت على الأرجح الناقلة ”ميرسر ستريت“ في المياه الدولية، قبالة ساحل عمان.‎

وأضاف راب أن بريطانيا تعتقد أن الهجوم كان متعمدًا ومقصودًا، واصفًا إياه بأنه ”انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي“.

وشدد على ضرورة وقف إيران لمثل هذه الهجمات غير المشروعة، مؤكدًا أنه لا بد من السماح للسفن بالملاحة البحرية بموجب القانون الدولي.

ولفت راب إلى أن بلاده تعمل ‎بالتعاون مع شركائها الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول‎.

وتتهم جهات عدة، بينها إسرائيل، إيران بالمسؤولية عن الهجوم على السفينة ”ميرسر ستريت“، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، الخميس الماضي، في بحر العرب.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، السبت، عن خطة أعدتها إسرائيل للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“.

وذكرت القناة “ 12″ الإسرائيلية أن ”إسرائيل أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان“، مساء الخميس الماضي.

ووفق القناة العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية ستختار الوقت والطريقة المناسبين للعمل ضد الأهداف العسكرية لإيران في المنطقة، لافتة إلى أن ”هناك عددا كافيا من الأهداف الإيرانية“.