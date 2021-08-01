تقرير: رئيسي يستعد لتولي السلطة وسط تحديات ضخمة.. "لن يحدث تحولا سريعا"

يستعد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لتولي السلطات، هذا الأسبوع، فيما تنتظره ”تحديات ضخمة“، يشكك محللون في إمكانية أن يحدث رئيسي معها، ”تحولا سريعا“ في أوضاع البلاد السيئة على كثير من الأصعدة.

وحقق رئيسي -البالغ من العمر 60 عاما، وهو من المخضرمين في السياسة المتشددة وطُرح على أنه خليفة للمرشد الأعلى علي خامنئي- الفوز في حزيران/ يونيو، بأدنى نسبة مشاركة في أي انتخابات رئاسية منذ 1979، وبعد استبعاد منافسيه الأكثر خطورة من السباق.

واعترف رئيسي بعد الانتخابات، بأن ثقة الجمهور بالنخبة السياسية، انهارت، وأن الرئيس الوسطي المنتهية ولايته حسن روحاني، هو المسؤول عن خيبة الأمل هذه، إذ وقع الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى، فقط ليتخلى عنها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب ويعاد فرض العقوبات“، وفقا لصحيفة ”فاينانشال تايمز“.

ويرى رئيسي أن هذه ”الثقة المتضائلة، يمكن إصلاحها من خلال التركيز على الجبهة الداخلية، بدلا من البحث عن مساعدة أجنبية“.

تحديات ضخمة

ومع ذلك، قد يجد الرئيس الجديد نفسه على الفور في مواجهة خلاف دولي جديد بعد أن اتهمت إسرائيل، طهران، بالتورط في هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة النفط ”ميرسر ستريت“ قبالة سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها، وهي مملوكة لملياردير إسرائيلي، فيما نفت إيران تورطها في الأمر.

واهتزت إيران بفعل الاحتجاجات الأخيرة على نقص المياه والكهرباء، كما أنها تتهيأ لمزيد من المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

ووسط أسوأ موجة جفاف ونقص للطاقة، واقتصاد مزقه التضخم، والعقوبات، ووباء فيروس كورونا، يشك محللون، في إمكانية حدوث تحول سريع، وقد تم تطعيم 3 % فقط من الإيرانيين بشكل كامل ضد الفيروس.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي، سعيد ليلاز، قوله إن ”الدولة في وضع متوتر للغاية، وعلى رئيسي اتخاذ قرارات سريعة للغاية وجادة بشأن القضايا الملحة مثل التضخم والتحصين لتقديم بطاقة رابحة وكسب الوقت حتى يتم اتخاذ قرار كبير بشأن الاتفاق النووي والعقوبات“.

ويضيف ليلاز: ”لكننا لم نر حتى الآن أي مبادرة من رئيسي منذ فوزه تشير إلى أنه سيكون قادرا على تحقيق أمر ذي شأن خلال الأيام المائة الأولى له“.

تحدي فيينا

ورأت ”فاينانشال تايمز“، أن ”التحدي الأكبر لن يكون في إيران، بل في فيينا، حيث من المقرر استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي عندما تتولى حكومة رئيسي السلطة، وتجري طهران محادثات مع القوى العالمية، بمشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر“.

ويقول رئيسي إنه ”يريد تحسين العلاقات مع الجيران بدلا من العالم الغربي، فمن أجل المساعدة في إرساء أمن مستدام واستقرار إقليمي، الحل هو التعاون بين دول المنطقة على أساس الثقة المتبادلة وعدم السماح بتدخل القوى الأجنبية في المنطقة“.

ورفض السياسيون المتشددون في إيران -حتى الآن- قطع أي وعود بشأن نتيجة المفاوضات، وفضلوا بدلا من ذلك التركيز على الأولويات المحلية.

ونقلت ”فاينانشال تايمز“ عن أحد هؤلاء السياسيين ويدعى حميد رضا تراغي، قوله، إن ”من أولويات الحكومة الجديدة كبح التضخم الذي سجل 44.2 %، وإزالة العقبات أمام الإنتاج الصناعي المحلي، والتعامل مع نقص المياه والكهرباء، ومعالجة عجز الميزانية.

العقوبات

لكن، يتساءل المحللون كيف يمكن لرئيسي أن يفعل ذلك في ظل العقوبات التي تحظر صادرات النفط وغيرها من المعاملات التجارية، بينما رأى تراغي أن ”على الحكومة إيجاد سبل لتحييد العقوبات، مشيرا إلى أنه ”قد لا يتم التوصل إلى اتفاق“.

وبحسب الصحيفة، ”يتمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحا أمام رئيسي، في تهدئة التوترات بمحافظة خوزستان الجنوبية موطن أكبر احتياطيات النفط والغاز في إيران“.

وأشارت إلى أن ”الدافع وراء الاحتجاجات الأخيرة، كان الطلب على إمدادات المياه للأراضي الزراعية والماشية“، لافتة إلى أنه ”لم يستهدف المحتجون رئيسي، الذي يُزعم أنه عضو في لجنة أعدمت آلاف المعارضين السياسيين في الثمانينيات“.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للنظام، مثل: ”يسقط الديكتاتور“، و“لا غزة ولا لبنان، حياتي من أجل إيران“. وعادة ما يقوم النظام، بقمع المظاهرات.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في خوزستان حتى الآن، فيما أكد مسؤولون مقتل 3 مدنيين وشرطي.

وكانت هناك احتجاجات تضامنية في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، واحتجاجات على نقص الكهرباء في طهران.