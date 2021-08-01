موقع عبري: البحرية الأمريكية أنقذت "ميرسر ستريت" من احتمال هجوم إيراني ثان

أفاد موقع ”ديبكا“ الاستخباراتي العسكري العبري، بأن ايران قد تكون خططت لتنفيذ هجوم ثان بطائرة مسيرة ضد الناقلة الإسرائيلية التجارية ”ميرسر ستريت“ بهدف تدميرها كليا؛ ما دفع بالبحرية الأمريكية في الخليج للإسراع بمرافقتها لمكان آمن.

وجاء في تقرير للموقع نشر مساء أمس السبت، نقلا عن مصادر عسكرية، أن ”القيادة المركزية الأمريكية كلفت حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان والمدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس ميتشر بمرافقة (ميرسر ستريت) التجارية المنكوبة إلى ميناء آمن“،

وحسب مصادر عسكرية واستخباراتية، فإنه ”رغم عدم وجود أمريكيين على متن السفينة الإسرائيلية إلا أن البحرية الأمريكية بذلت جهودا غير عادية لتأمينها، فقد تم اختيار حاملة الطائرات رونالد ريغان و 90 طائرة ومروحيات قتالية على سطحها لحماية سفينة تجارية واحدة، قد يشير هذا إلى معلومات استخبارية بأن طهران كانت تعتزم إنهاء المهمة بهجوم ثان بطائرة دون طيار وهذه المرة لإغراقها وليس من المستبعد أن تكون الضربة الإيرانية غير المسبوقة بطائرة دون طيار تنذر بحملة انتحارية جديدة بطائرة دون طيار لمضايقة المزيد من حركة المرور البحرية للمدنيين.“

وأشار التقرير إلى أن ”إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملزمة بإثبات قدرتها على تأمين حرية الملاحة في المياه باعتبارها ضرورية للتجارة العالمية مثل: خليج عمان، والمحيط الهندي“.

في السياق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن خطة أعدتها إسرائيل للرد على استهداف السفينة ”ميرسر ستريت“ في بحر العرب، إذ ذكرت القناة الـ“ 12″ أن ”الحكومة الإسرائيلية ستختار الوقت والطريقة المناسبين للعمل ضد الأهداف العسكرية لإيران في المنطقة، لافتة إلى أن ”هناك عددا كافيا من الأهداف الإيرانية“.

وأوضحت القناة أن ”إسرائيل تواصل جهودها لحشد الرأي العام الدولي ضد إيران، من خلال التأكيد أن هذه العملية لم تستهدف إسرائيل فحسب، بل التجارة البحرية الدولية بشكل عام، عدا عن إطلاع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على معلومات سرية تؤكد وقوف إيران خلف العملية، وأن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد اتصل بنظيره البريطاني الجمعة، إذ أكد ضرورة الرد بقوة على العملية، والعمل ضد إيران وتقييد نشاطاتها البحرية وفرض عقوبات عليها“.