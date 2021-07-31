قناة عبرية: إسرائيل وضعت خطة للرد على استهداف إيران سفينة "ميرسر ستريت"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن خطة أعدتها إسرائيل للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“ في بحر العرب.

وذكرت القناة “ 12″ الإسرائيلية أن ”إسرائيل أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان“، مساء الخميس الماضي.

ووفق القناة العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية ستختار الوقت والطريقة المناسبين للعمل ضد الأهداف العسكرية لإيران في المنطقة، لافتة إلى أن ”هناك عدداً كافياً من الأهداف الإيرانية“.

وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في إطار المشاورات الأمنية والسياسية التي عقدتها القيادة الإسرائيلية بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، وقيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية.

وأوضحت القناة أن إسرائيل تواصل جهودها لحشد الرأي العام الدولي ضد إيران، من خلال التأكيد أن هذه العملية لم تستهدف إسرائيل فحسب، بل التجارة البحرية الدولية بشكل عام، عدا عن إطلاع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على معلومات سرية تؤكد وقوف إيران خلف العملية.

وبينت القناة أن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد اتصل بنظيره البريطاني، أمس الجمعة، حيث أكد على ضرورة الرد بقوة على العملية، والعمل ضد إيران وتقييد نشاطاتها البحرية وفرض عقوبات عليها.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة ”كان“ الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم ”أن استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عُمان لم يكن موجها إلى إسرائيل فحسب، بل إنه يشكل خطرًا على الملاحة البحرية الدولية بأسرها“.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ نقلت عن مسؤول سياسي حول الهجوم على السفينة في خليج عمان، قوله إن ”إيران تزرع العنف والدمار في كل ركن من أركان المنطقة، بدافع حرصها على مهاجمة هدف إسرائيلي“.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المسؤول الكبير قوله: ”لقد ورّطوا أنفسهم بقتل رعايا أجانب، إيـران مشكلة عالمية وليست مشكلة إسرائيلية فقط، وسلوكها يهدد الشحن والتجارة العالمية، والمعركة ضدهم ستستمر“.

كما أكدت الصحيفة ذاتها نقلا عن مصدر إسرائيلي، قوله إنه ”سيكون من الصعب على إسرائيل تجاهل الرد على الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان“.

وأشارت الصحيفة إلى أن القراءة الإسرائيلية للهجوم الإيراني ترى أن الهدف منه ”الضغط على الولايات المتحدة، وكأنها إنذار لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه إذا لم يتم الوفاء بشروط إيران في الاتفاق النووي الجديد، فقد تندلع حرب في الخليج، من شأنها أن تتسبب بتعطيل استراتيجيته الدبلوماسية“.