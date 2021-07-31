رغم قمع الأمن.. احتجاجات لفنانين في طهران دعما لخوزستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم السبت، بخروج احتجاجات شعبية نظمها فنانون وسط العاصمة طهران؛ تأييدا للاحتجاجات التي اندلعت خلال الأيام الماضية في محافظة خوزستان، جنوب البلاد، بسبب أزمة المياه.

وذكرت قناة ”إيران إنترناشيونال“ أن ”مجموعة من الفنانين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مسرح مدينة طهران، ورددوا هتافات ”خوزستان بلا ماء“، فيما هتف آخرون ”من طهران إلى خوزستان متحدون“.

گروهی از معترضان در تهران با تجمع در مقابل تئاتر شهر شعارهایی از جمله «‌خوزستان آب ندارد آبان فرزند ندارد» و همچنین «از تهران تا خوزستان اتحاد اتحاد» سردادند pic.twitter.com/YT0oFWj68U — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 31, 2021

وهتف محتجون آخرون خلال الوقفة بشعار ”الموت للديكتاتور“ و ”الموت للظالم“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي (أعلى سلطة في إيران).

گروهی از معترضان در #تهران با تجمع مقابل #تئاتر_شهر، شعارهایی از جمله «شعار مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند. در این ویدیو صدای شلیک هم شنیده می‌شود. pic.twitter.com/44yGQ4DDAK — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 31, 2021

من جانبها، تحدثت قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، في حسابها عبر ”تيليغرام“، عن قيام الأجهزة الأمنية بقمع المحتجين في شارع ولي العصر، أحد أهم شوارع العاصمة طهران.

وقالت القناة، نقلاً عن مصادر محلية، إن ”القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص من أجل تفريق الفنانين بعد ترديد ”الموت للديكتاتور“ و ”الموت للجمهورية الإسلامية“، ولم تتضح بعدها فيما إذا كانت هناك إصابات في صفوف المحتجين أو اعتقالات.

وأظهر مقطع فيديو للمحتجين وهم يرددون شعارات ضد القوات الأمنية ويصفونهم بـ“عديمي الشرف“؛ بسبب استخدام العنف المفرط ضدهم.

إطلاق سراح بعض المعتقلين في خوزستان

وفي سياق متصل، قال رئيس قضاة محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، صادق مرادي، السبت، إنه خلال اليومين الماضيين وبناء على أوامر رئيس السلطة القضائية، تم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين في الاضطرابات الأخيرة في خوزستان.

وأضاف مرادي، من دون أن يوضح عدد المعتقلين المفرج عنهم: ”سيتم الإفراج عن عدد آخر ليست لديهم مشاكل أمنية في الأيام القليلة المقبلة“، مبيناً أنه ”سيتم التحقيق مع الأشخاص الذين لديهم مزاعم أمنية بشكل مفاجئ وبأسرع وقت ممكن“.

واتهم رئيس قضاة خوزستان بعض المحتجين بما أسماه ”باستهداف الأمن وإرعاب الناس واستهداف الممتلكات“، مشيراً إلى أنه ”سيتم التعامل مع هؤلاء الذين شاركوا في خلق حالة من انعدام الأمن والاضطرابات في الآونة الأخيرة“.

وكانت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى اعتقال ما لا يقل عن 171 من المتظاهرين في مدن خوزستان بعد موجة احتجاجات اندلعت في منتصف يوليو/تموز الجاري لعدة أيام، وقطعت خلالها السلطات شبكة الإنترنت.

وتمكنت المنظمة، بحسب بيان لموقعها، من تحديد هوية 102 من المعتقلين، فيما ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات بخوزستان إلى 10 أشخاص، بعد وفاة متظاهر متأثراً بجروح يوم الخميس الماضي.

وتعاني محافظة خوزستان، التي يقطنها قرابة خمسة ملايين نسمة، من أزمة جفاف غير مسبوقة، دفعت سكان المحافظة للخروج باحتجاجات مناهضة للنظام.