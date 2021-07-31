الهند تعلن مقتل العقل المدبر لهجوم 2019 في كشمير

قالت الشرطة الهندية في كشمير اليوم السبت، إن العقل المدبر لهجوم 2019 الذي أودى بحياة 40 من القوات شبه العسكرية الهندية، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وقال فيجاي كومار، قائد شرطة كشمير، إن ”محمد إسماعيل ألفي، قائد جماعة جيش محمد المتشددة، قُتل جنوب سريناجار عاصمة الإقليم“.

وصدم مفجر انتحاري بسيارته حافلة تقل قوات شبه عسكرية هندية في كشمير يوم 14 شباط/فبراير 2019 فقتل 40 من أفرادها في أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن منذ عشرات السنين في المنطقة المتنازع عليها، ما أثار التوترات مع الخصم اللدود باكستان.

وأعلنت جماعة ”جيش محمد“، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت الحكومة الهندية، باكستان، بالسماح لجماعات متشددة بالعمل من أراضيها وطالبتها باتخاذ إجراء، وقالت إسلام آباد إنها ترفض الإشارة إلى صلتها بالهجوم.

وتقطن أغلبية مسلمة منطقة كشمير باكستان التي تعد السبب الأساس في عداء مستمر منذ عقود بين الهند وباكستان اللتين تسيطر كل منهما على جزء من المنطقة وتطالب بالسيادة عليها بشكل كامل.