بينهم نساء.. إيران تشن حملة اعتقالات في الأهواز بعد احتجاجات المياه

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، الجمعة، ستة متظاهرين على الأقل بمدينة الأهواز ذات الغالبية العربية، بسبب احتجاجهم على مشاريع نقل المياه من روافد نهري كارون ودز بمدينة دزفول في خوزستان، إلى المحافظات الواقعة وسط إيران، وفق ما ذكر موقع ”امتداد“ الإيراني.

وجاء في تقرير نشره الموقع، السبت، أن ”السلطات الأمنية في الأهواز اعتقلت إبراهيم الحايي وسالم أنواري ووليد بدوي وسعيد هليجي، إضافة إلى امرأتين خلال تجمع حاشد الجمعة في الشريط الساحلي لمدينة الأهواز“.

وشاركت مدن محافظة خوزستان في احتجاجات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة نقص المياه في المحافظة، ودعا المتظاهرون إلى وقف مشاريع نقل المياه من روافد نهري كارون ودز بمدينة دزفول إلى المحافظات الواقعة وسط إيران.

وأكدت وسائل إعلام رسمية مقتل خمسة أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات، أحدهم ضابط شرطة، فيما قالت منظمة حقوقية إن عدد القتلى بلغ عشرة أشخاص.

كما امتدت الاحتجاجات المؤيدة للمحتجين العرب في خوزستان إلى مدن أخرى من بينها طهران وتبريز ولورستان وبوشهر وغيرها، وأقدمت السلطات على قمع المحتجين، ورفع المحتجون شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي، وهتفوا – كما أظهرت مقاطع الفيديو – بشعار ”الموت لخامنئي“ و ”تسقط الجمهورية الإسلامية“.

وكان محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي، أعلن الليلة الماضية، أن الأوضاع في المحافظة هادئة، مؤكداً أن ”خوزستان لها دور رئيسي في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، لكن لا تزال هناك مشاكل كثيرة“، مضيفا أن ”الإنتاج الرئيسي للإيرادات الوطنية في خوزستان، ويتم التصدير والواردات عبر الحدود البرية والجوية والمائية لخوزستان، وتلعب هذه المحافظة دورا رئيسيا في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد“.

في السياق، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في خوزستان دون قيد أو شرط، معربة عن ”القلق العميق من القمع العنيف للاحتجاجات“.

وطالبت المنظمة في بيان أصدرته مساء الخميس، إيران، بتقديم معلومات عن القتلى وكيف قتلوا، داعية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إيران للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، وقالت المنظمة ”يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات“.

وأفاد موقع منظمة ”هرانا“ لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، بأنها حددت هوية 102 معتقل، وأن عدد المعتقلين لا يقل عن 171 معتقلا.