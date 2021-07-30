مقتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة بـ"هجوم عنصري" وسط تركيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة في هجوم مسلّح استهدف منزلهم في قونية وسط تركيا، الجمعة، في جريمة قال ناشطون حقوقيون إن دوافعها عنصرية.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإنّ أفراد عائلة ديدي أوغلو السبعة قُتلوا على أيدي مسلّحين هاجموا منزلهم وحاولوا إحراقه.

وكان أفراد هذه العائلة أصيبوا بجراح خطيرة، في أيار/مايو الماضي، إثر هجوم شنّه عدد من جيرانهم بسبب قوميتهم الكردية، قائلين لهم:“ ليس مسموحًا للأكراد العيش هنا“، بحسب ما نقل موقع ”غازيت دوفار“ الإخباري، في منتصف تموز/يوليو، عن أحد أفراد هذه العائلة الذي قُتل، الجمعة.

ويومها اتهم الضحية جهازي الشرطة والقضاء بمحاباة المهاجمين، مؤكدًا أن جميع أفراد الأسرة يخشون على حياتهم.

ووفقًا لوكيل الدفاع عن الضحايا المحامي عبد الرحمن كارابولوت، فإن إطلاق سراح مرتكبي الهجوم الأول منحهم شعورًا بالإفلات من العقاب.

وقال كارابولوت لقناة ”آرتي تي في“ التلفزيونية ”إنه هجوم عنصري بالكامل (…) القضاء والسلطة يتحمّلان نصيبهما من المسؤولية عمّا حدث“.

بدورها قالت إيرين كيسكين، نائبة رئيس ”جمعية حقوق الإنسان“، في تغريدة على تويتر:“ هذه قضية كنا نتابعها. وقال لي أصغر أفراد العائلة إنهم خائفون للغاية“.

وهذا ثاني هجوم مميت يستهدف الأكراد في قونية خلال شهر.

وفي 21 تموز/يوليو الجاري، قُتل في قونية فلاح كردي على أيدي مهاجمين كانوا هددوه سابقًا قائلين له:“ لا نريد أكرادًا هنا“، بحسب تصريحات لأقارب القتيل نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

وكانت سلطات محافظة قونية نفت الطبيعة العنصرية للجريمة، مؤكدة أنها نتيجة مشادة اندلعت بسبب ماشية دخلت حقولًا في قرية أخرى.

ويشهد الأكراد في تركيا، ضغوطًا من قبل السلطات تغذيها نزعات عنصرية وسياسية ضد إقامة دولة كردية على أراضي كردستان.

كما كان حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، يخضع لمراقبة من السلطات التركية بسبب اتهامه بوجود صلة مع حزب العمال الكردستاني.

وفي الأشهر الماضية أقيل رؤساء بلديات موالون للأكراد جنوب شرق تركيا، واعتقلوا لصلاتهم المفترضة بحزب العمال الكردستاني.

ويعد حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي.

وفي 15 فبراير 2021، صرحت وزارة الداخلية التركية بأن الشرطة اعتقلت أكثر من 700، بينهم أعضاء في حزب سياسي مؤيد للأكراد، في عمليات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في أعقاب مقتل 13 تركيًا كانوا رهائن في كردستان العراق.