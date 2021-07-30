قناة إيرانية: استهداف السفينة الإسرائيلية رد على قصف مطار الضبعة السوري

قال تلفزيون ”العالم“ الإيراني، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية جاء ردًا على هجوم إسرائيل على مطار الضبعة السوري.

واستهدفت صواريخ إسرائيلية، في 22 يوليو/ تموز الجاري، مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري والقصير في ريف حمص الغربي بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت قناة ”العالم“ أنها استقت معلوماتها حول سبب الهجوم على الناقلة الإسرائيلية من ”مصادر مطلعة في المنطقة“.

وفي ردود الفعل على الحادث، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن“واشنطن منزعجة بعد تقارير عن هجوم على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل عُمان وتعمل مع شركاء دوليين للوقوف على الحقائق بشأن ملابسات الحادث“.

وأضافت المتحدثة جالينا بورتر في إفادة صحفية:“نشعر أيضًا بقلق بالغ إزاء التقارير، ونراقب الوضع عن كثب‎“.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء العُمانية نقلًا عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري أنه ”في إطار منظومة العمل البحري المشترك، والتنسيق القائم بين مركز الأمن البحري في السلطنة، ومراكز الأمن البحري في المنطقة، تلقى المركز معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى (ميرسر ستريت)، وترفع علم جمهورية ليبيريا، لحادث خارج المياه الإقليمية العُمانية“.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العُمانية إنه فور تلقي المعلومات، قام المركز على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الموقف، حيث سيّر سلاح الجو السلطاني العُماني طلعات جوية على الموقع، كما قامت البحرية السُّلطانية العُمانية بتسيير سفينة إليه، وأكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العُماني، كما أنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة.

ويقع بحر عُمان بين إيران والسلطنة، عند مخرج مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يعّد نقطة عبور عالمية لجزء كبير من النفط، وحيث ينشط تحالف تقوده الولايات المتحدة. وشكلت حركة النقل عبر المنطقة هدفًا لهجمات وعمليات قرصنة تكررت مرارًا قبل عقد من الزمن، قبل أن تتراجع وتيرتها إلى حدٍ كبيرٍ خلال السنوات الماضية جراء تكثيف الدوريات التي تقودها قوات بحرية من دول عدّة.

وربط محللون الهجوم بحوادث سابقة، إذ تعرّضت سفينتان تابعتان لشركة الشحن ”راي شيبينغ“، ومقرها تل أبيب، لهجوم مماثل في وقت سابق هذا العام.

واعتبر خبير الأمن في جامعة هرتسليا الإسرائيلية مئير جافيدانفار أنه ”من المرجح جدًا“ أن تكون إيران خلف هذا الهجوم.