صحيفة عبرية: إسرائيل لا يمكنها تجاهل الرد على استهداف الناقلة في بحر العرب

نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب لا يمكنها تجاهل الرد على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب، وذلك بالتزامن مع مشاورات طارئة يعقدها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، وفقا للقناة ”12“ الإسرائيلية.

وأكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، نقلاً عن مسؤول سياسي إسرائيلي حول الهجوم على السفينة في خليج عُمان، قوله إن ”إيران تزرع العنف والدمار في كل ركن من أركان المنطقة، بدافع حرصها على مهاجمة هدف إسرائيلي“.

وقال المسؤول السياسي: ”لقد ورّطوا أنفسهم بقتل رعايا أجانب، إيران مشكلة عالمية وليست مشكلة إسرائيلية فقط، وسلوكها يهدد الشحن والتجارة العالمية، والمعركة ضدهم ستستمر“.

واتهم مسؤول إسرائيلي كبير، في وقت سابق، إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب.

وأشار المسؤول الإسرائيلي الكبير إلى أن ”هناك عملية إرهابية من إيران وتسببت بقتل اثنين من الأبرياء، كما تسببت بضرر لسفن الشحن الدولي، القتيل الروماني هو قبطان السفينة، والقتيل البريطاني هو حارس أمن“.

وأضاف: ”هاجم الإيرانيون السفينة من خلال طائرة بدون طيار، سفينة بريئة مع قتلى أبرياء“، بحسب ما نقلته القناة ”13“ الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل تم استهدافها في هجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان في بحر العرب.

ولفتت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إلى أنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

ووفق بيان أولي مقتضب صادر عن عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، فإن التحقيق جارٍ في الحادث، الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، حيث يقع الموقع على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت شركة ”زودياك ماريتايم“ المملوكة لإسرائيليين إن ناقلة تديرها وتحمّل منتجات بترولية تعرضت، يوم أمس الخميس، لهجوم في بحر العرب قبالة السواحل العُمانية، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بحسب وكالة ”رويترز“.

وذكرت شركة ”زودياك ماريتايم“، ومقرها العاصمة البريطانية لندن عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الناقلة التي تعرضت للهجوم يوم أمس الخميس هي ”ميرسر ستريت“، وهي مملوكة لشركة يابانية، إلا أن ”زودياك ماريتايم“ مملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية، حسبما يوضح الموقع.