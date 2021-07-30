خبير إيراني: أمريكا تستعين بأحدث طائرات التجسس لرصد أنشطة الحرس الثوري في "هرمز"

كشف خبير عسكري إيراني، اليوم الجمعة، عن آليات القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في مياه الخليج لرصد أنشطة قوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وسط تهديدات طهران بتقييد حركة الملاحة في المضيق ردًا على العقوبات الأمريكية.

وقال الخبير بابك تقوايي، في مقال نشرته صحيفة ”الإندبندنت“ بنسختها الفارسية، إن ”القوات البحرية الأمريكية استعانت مؤخرًا بطائرات تجسس من طراز EP-3E ARIES II ، التي تعد الأكثر سرية في الأسطول الأمريكي؛ لرصد أنشطة الحرس الثوري في مضيق هرمز“.

وأشار تقوايي إلى أن ”القوات البحرية أدخلت هذه الطائرات في دوريات استطلاع صباح أمس الخميس فوق مدار مضيق هرمز لمدة 4 ساعات، حيث رصدت الأنشطة العسكرية لقوات الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة“.

ولفت الخبير الإيراني إلى أن ”طائرات EP-3E ARIES II تتمتع بمنظومات تنصت موجية وإلكترونية قادرة على تحديد ورصد مواقع انتشار منظومات الدفاع الجوي الصاروخية وأنظمة الرادار، وكذلك قاذفات الصواريخ المضادة للسفن، وأيضًا الصواريخ الباليستية التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري، المنتشرة على السواحل الإيرانية“.

ونوه إلى أن ”الطائرات المذكورة تمكن القوات الأمريكية من شن حرب إلكترونية على الأنظمة العسكرية الإيرانية لإيجاد خلل في عمل الصواريخ الباليستية ومنظومة الدفاع الجوي للحرس الثوري، حيث ستمد هذه الطائرات وحدة عمليات القوات البحرية التابعة للأسطول الأمريكي الخامس بالمعلومات الخاصة بهذه الأنظمة، وذلك في حال نشبت مواجهة عسكرية محدودة أو شاملة“.

وأوضح الخبير العسكري أن ”القوات الأمريكية تستعين بطائرات مقاتلة من طراز (إف 16 سي فايتنغ فالكون) لمرافقة طائرات التجسس المذكورة في عمليات الاستطلاع؛ لكي تحافظ على سلامة الطائرات في حال تعرضت لأي عملية هجومية أو انتحارية من قبل القوات الإيرانية“.

وذكر أن أهم إنجاز يذكر للقوات الأمريكية المعنية بمراقبة أنشطة الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز هو ”رصد موقع استقرار منظومة الحرب الإلكترونية المعروفة بـ (جيتل)، التابعة للحرس الثوري، والتصدي لعمليات القوات الخاصة بالحرس الثوري لاختطاف سفن الشحن الأجنبية، وإحباط هجومها على الشاحنات التجارية في مياه الخليج، لا سيما الإسرائيلية“.

وكشف تقوايي أن ”مهام التجسس والرصد الأمريكية بالقرب من المجال الجوي الإيراني قد شهدت زيادة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لأسباب غير معروفة حتى الآن“.

وتواجه إيران اتهامات دولية وإقليمية بالعمل على استهداف حركة التجارة والملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز، حيث هددت طهران في وقت سابق على لسان كبار قادتها السياسيين والعسكريين بتقييد حركة الملاحة، ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على تصدير النفط الإيراني.