مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بالهجوم على سفينة في بحر العرب

حمل مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الجمعة، إيران مسؤولية استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب، وهو ما يتقاطع مع ما أعلنته مصادر أوروبية وأمريكية مطلعة على تقارير مخابرات اليوم الجمعة أن إيران هي المشتبه به الرئيس في الهجوم على السفينة بحسب وكالة ”رويترز“.

ونقلت القناة ”13“ الإسرائيلية، عن المسؤول الإسرائيلي الكبير، حول حادثة سفينة ”ميرسر ستريت“ في بحر العرب، قوله: ”إننا نتحدث عن عملية إرهابية نفذتها إيـران بواسطة طائرة مسيرة وتسببت بقتل اثنين من الأبرياء، كما تسببت بضرر لسفن الشحن الدولي“.

وتابعت القناة نقلا عن المسؤول أن ”هناك عملية إرهابية من إيران وتسببت بقتل 2 من الأبرياء، كما تسببت بضرر لسفن الشحن الدولي، القتيل الروماني هو قبطان السفينة، والقتيل البريطاني هو حارس أمن“.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن ”الإيرانيين هاجموا السفينة من خلال طائرة بدون طيار، سفينة بريئة مع قتلى أبرياء“.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قالت إن ”سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل تم استهدافها في هجوم قبالة سواحل سلطنة عمان في بحر العرب“.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وأشار بيان صادر عن عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، إلى أن التحقيق جار في الحادث، الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، ويقع الموقع على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.