وصول أول دفعة أفغانيين عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، وصول أول رحلة جوية تقل أفغانا عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة، في مستهل عملية لإجلاء الآلاف، ”خشية انتقام محتمل لحركة طالبان منهم“.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: ”اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب القوات الأمريكية ودبلوماسيين، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان“، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).

وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، في بيان تخصيص نحو 100 مليون دولار للتعامل مع حالات الهجرة الطارئة المرتبطة بالوضع في أفغانستان.

ويتعلّق الأمر بـ“تلبية احتياجات عاجلة وغير متوقعة“ للاجئين ومهاجرين أفغان، بينهم مترجمون وأفراد آخرون ساعدوا الجيش الأمريكي، وقد يطلبون الاستفادة من برنامج تأشيرات خاص وضعته الولايات المتحدة.

ويُفترض أن تنهي القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، نهاية آب/ أغسطس، في وقت تحوّلت فيه البلاد مسرحًا لهجوم شامل تشنه حركة طالبان ويثير مخاوف من حدوث أزمة إنسانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يستعد لإيواء ما يصل إلى 35 ألف مترجم أفغاني وأفراد عائلاتهم في قاعدتين أمريكيتين في الكويت وقطر، وسط محاولات مكثفة لمساعدة أولئك الذين يواجهون عقاب طالبان جراء مساعدتهم للقوات الأمريكية.

وحذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء الماضي، من أن أفغانستان ستصبح ”دولة منبوذة“ في حال سيطرت طالبان على الحكم بالقوة و“ارتكبت فظائع ضد شعبها“.

واعتبر أثناء زيارة إلى الهند، أن المعلومات التي تتحدث عن فظائع ارتكبتها الحركة أثناء هجومها الشامل في المناطق التي سيطروا عليها، ”مقلقة للغاية“.

وتثير السيطرة السريعة لحركة طالبان على أراض شاسعة في أفغانستان خلال أقل من ثلاثة أشهر أثناء هجوم شامل، القلق، خصوصا في الدول المجاورة لأفغانستان، في وقت أصبح الانسحاب النهائي للقوات الدولية من البلاد بعد وجود استمر عشرين عاما، شبه مكتمل.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، إن ”أفغانستان في حال باتت لا تحترم حقوق شعبها وترتكب فظائع ضد شعبها، ستصبح دولة منبوذة“، مضيفا أن ”طالبان يقولون إنهم يريدون الاعتراف والدعم الدولي لأفغانستان، يريدون على الأرجح أن يتمكن قادتهم من السفر بحرية في أنحاء العالم ورفع العقوبات وإلخ. إلا أن السيطرة على الحكم بالقوة وانتهاك حقوق شعبهم ليس الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك“.