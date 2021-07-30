فرنسا تحقق في احتمالية تعرض هاتف وزير ماليتها لتجسس برنامج "بيغاسوس"

يجري حاليا التحقيق فيما إذا كان هاتف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أصيب ببرنامج تجسس يُعرف باسم ”بيغاسوس“.

وقال لو مير لـ“راديو فرانس إنتر“، اليوم الجمعة، ”نحن في مرحلة التحقيق وهذا يشمل جهازي الخاص“، ورفض الخوض في تفاصيل التحقيق.

وكشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، أنه تم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، وهو من إنتاج شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها شكلت لجنة لمراجعة مزاعم بإساءة استخدام برنامج ”بيغاسوس“، بما في ذلك آلية منح تراخيص التصدير.

وأعلنت الوزارة أن ممثلين عن شعبة المراقبة على الصادرات الأمنية وصلوا الأربعاء، إلى مقر شركة ”إن إس أو“ لإجراء فحص بشأن نتائج التحقيق الصحفي الدولي، الذي أكد أن برمجية الشركة المعروفة باسم ”بيغاسوس“ استُخدمت من قِبل عدة دول وأنظمة حكم من أجل التجسس على صحفيين ومعارضين وممثلين لمؤسسات حقوق الإنسان وقادة دول.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ نظيرته الفرنسية في باريس، أن هاتف الرئيس ماكرون لم يُخترق من قبل الشركة، وكذلك هواتف أعضاء البرلمان الفرنسي.

وبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الأربعاء، زيارة لفرنسا، إذ بحث مع نظيرته هناك قضية التجسس المتعلقة ببرنامج بيغاسوس.

وكان الرئيس الفرنسي طلب توضيحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن نشاط شركة ”إن إس أو“ وبرنامجها التجسسي بيغاسوس.

وفي الولايات المتحدة، ذكر موقع أكسيوس (Axios) أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط التقى في البيت الأبيض مسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وسأله عما تفعله الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام برامج تجسس من الشركة الإسرائيلية على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات معارضة في العديد من دول العالم.

وتشمل قائمة أهداف ”بيغاسوس“ المفترضة 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال على الأقل.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الخاصة الإسرائيلية شاليف خوليو، أكد أن شركته تصدر تقنياتها المخصصة للاستخدام في مكافحة الإرهاب وغيرها من الجرائم إلى 45 دولة بموافقة الحكومة.